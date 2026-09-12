L’ex compagna di Lavitola arrivata in Procura per essere ascoltata

Natalia Potenza, la ex compagna di Valter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in Procura, a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La donna, che gestisce il bistrot Cefalù, nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell’audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell’oramai ex compagno.