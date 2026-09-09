ESCLUSIVO - L’ultima di Ranucci: “Nulla di segreto, sono tutte caz...e”. Ma spuntano altre chat

Lo scoop del Giornale fa letteralmente impazzire Sigfrido Ranucci. Il conduttore liquida con un secco - “cazzate” la notizia riportata oggi dal Giornale sulle chat tra Laura Cianfoni, stretta collaboratrice di Ranucci, e Natalia Potenza, compagna di Valter Lavitola la notte della perquisizione a casa del faccendiere ed ex editore de l’Avanti. Quelle che aprono uno scenario inedito: e’ la notte del 5 luglio, Lavitola è formalmente indagato per essere il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci: Cianfoni (persona vicina a Ranucci) invia via wp sul cell di Natalia Potenza (compagna di Lavitola) le carte, tra l’ordinanza di custodia cautelare che riguarda i 4 bombaroli, gli autori materiali dell’attentato. Ieri alla Festa di Avs, Ranucci interpellato sulle chat ha liquidato la notizia con fastidio: “Non c’è nessuna chat, sono tutte cazzate”. Sulla stessa linea gli avvocati del mandante della bomba: “Abbiamo avuto le carte solo con la discovery della procura”. Chi mente ? Ranucci o il Giornale ? Proviamo a far ritornare la memoria a Mr aggiungendo nuove conversazioni tra Cianfoni e Natalia. La conversione inizia alle 4 e 12 minuti del 5 luglio. Negli stessi minuti in cui Lavitola e Ranucci sono al telefono su Signal per non essere intercettati e discutono di come trovare un via d’uscita all’accusa della Procura sul sopralluogo fatto da Lavitola con Clesio Tavares il 15 settembre fuori casa Ranucci. Negli stessi minuti Cianfoni (collaboratrice di Ranucci) invia a Natalia (moglie di Lavitola) le carte dell’ordinanza sui 4 bombaroli. Ranucci ieri dal palco di Avs dice che e’ tutto falso. Allora ci costringe a rivelare nuove chat. Alle 4 e 43 della stessa notte Cianfoni invia un articolo di Fanpage in cui si fa riferimento al grande regista dell’attentato: Corrado. Aggiungendo una spiegazione sulla storia criminale di Corrado. Che sarebbe Corrado Polizi esponente del clan Moccia di Afragola. Alle 13 e 23 Cianfoni ritorna a scrivere alla compagna del mandante dell’attentatore di Ranucci: “Ciao Naty. Come stai ? Hai bisogno di qualcosa ?”. Alle 13 e 42 una domanda: “Valter è andato dall’avvocato”? Natalia risponde: “L’ho sentito al telefono, ancora no”. E poi sempre Natalia: “Grazie di cuore per vostro affetto. Speriamo di non essere soli. Vi vogliamo bene”. Non sono cazzate come dice Ranucci. Ma chat che potrebbe avere un importante valore investigativo. Perché appare quanto mai strano che la più stretta collaboratrice della vittima di un attentato si preoccupi se il mandante dell’attentato sia andato dall’avvocato. Nel tardo pomeriggio, Ranucci, in camicia nera, si presenta alla festa di Avs a Roma per il suo libro Il Ritorno della Casta. Esclude per ora l’impegno politico: “Non mi candido perche do più fastidio come conduttore di Report. Mi battero fino all’ultimo”. Mr confida nell’assist dei giudici per tornare al timone della trasmissione. “Se non riesco a far questo, farò un’altra cosa da un’altra parte” assicura. Ad accoglierlo c’è Angelo Bonelli, leader dei Verdi.