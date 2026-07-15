Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni per l'omicidio di due rapinato

Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 sparò e uccise due rapinatori, ferendone un terzo, che avevano tentato il colpo nel suo negozio di Grinzane Cavour. La procura generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna. Il gioielliere, tuttavia, ha sempre sostenuto di aver reagito per proteggere se stesso e la propria famiglia presente in quel momento in negozio mentre secondo l'accusa i colpi sarebbero stati esplosi quando il pericolo era cessato, poiché i rapinatori erano in fuga. La Corte d'Assise d'Appello di Torino lo ha condannato a 14 anni e nove mesi di carcere, rivedendo in parte la sentenza emessa in primo grado ad Asti che aveva previsto una pena di 17 anni. A marzo la difesa di Mario Roggero aveva depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza sostenendo che “fu legittima difesa”.

Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in

forma putativa in quanto Roggero inseguì nel parcheggio i banditi, armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto.