Mauro Marin, vincitore del GF 2010, indagato per violenza sessuale. Era già stato condannato per percosse all’ex

Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 2010, è nuovamente indagato dalla Procura di Treviso. L’imprenditore 46enne è accusato di aver minacciato con un coltello e violentato una 29enne, sua conoscente. La giovane sarà ascoltata il 23 settembre in incidente probatorio.

L’accusa a Mauro Marin: le minacce con un coltello e poi la violenza

La nuova inchiesta riguarda fatti che, secondo la ricostruzione della Procura trevigiana, sarebbero avvenuti lo scorso 7 maggio nell’abitazione di Marin a Castelfranco. L’uomo avrebbe invitato a casa la 29enne e, dopo il rifiuto della donna di fermarsi a bere qualcosa insieme, la situazione sarebbe degenerata.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Marin avrebbe minacciato la giovane con una lama lunga circa 30 centimetri e l’avrebbe legata utilizzando la cintura dell’accappatoio. A quel punto, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe abusato di lei.

La 29enne, successivamente, sarebbe riuscita a registrare un breve video che è già agli atti dell’inchiesta. Nella registrazione Marin ammetterebbe di aver avuto un rapporto con la donna, negando tuttavia di aver utilizzato violenza.

La fuga e la minaccia all’amico

Dopo l’episodio, la donna sarebbe riuscita a contattare un amico chiedendogli di raggiungerla per accompagnarla via dall’abitazione. Anche l’uomo, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato minacciato da Marin con un’accetta.

La precedente condanna per percosse all’ex

Non è la prima volta che Mauro Marin viene accusato di violenza. Come riportano il Gazzettino e la Tribuna di Treviso, infatti, l’uomo, 46 anni, ha già una condanna alle spalle per percosse ai danni dell’ex compagna ed è sotto processo per una vicenda analoga.