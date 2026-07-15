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Cronaca giudiziaria |La sentenza

Omicidio Saman Abbas, definitive le condanne: ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

La Cassazione rigetta i ricorsi degli imputati e conferma le pene afflitte in Appello. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.

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La Corte di Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in Appello ai cinque imputati per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il 1°maggio del 2021.

Pertanto diventa definitiva la condanna all’ergastolo per i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, e anche la pena a 22 anni di reclusione per lo zio Danish Hasnain. Gli ermellini hanno rigettato i ricorsi presentati dai legali degli imputati, mettendo così la parola fine a un lungo capitolo giudiziario.

in aggiornamento

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