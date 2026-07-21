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Cronaca giudiziaria |La nota

Perquisizioni e sequestri nell'ufficio di un dipendente dell'ufficio Gip del Tribunale di Milano

La vicenda sarebbe legata alle criticità sulla confisca di una somma rilevante destinata al Fug, il fondo unico di giustizia. Oltre agli accertamenti di polizia giudiziaria, anche quelli amministrativi della dirigenza del tribunale

Perquisizioni e sequestri nell'ufficio di un dipendente dell'ufficio Gip del Tribunale di Milano
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Ci sono stati perquisizioni e sequestri di documenti nell'ufficio di un dipendente dell'ufficio Gip del Tribunale di Milano. La comunicazione arriva con una nota dell'ufficio giudiziario milanese, che fa sapere che, parallelemente agli accertamenti di polizia giudiziaria, ha avviato una azione di approfondimento a livello amministrativo e di dirigenza.

Dalla nota si evince che la vicenda sarebbe legata alle criticità sulla confisca di una somma rilevante destinata al Fug, il fondo unico di giustizia. La vicenda è nata dopo una segnalazione di Equitalia giustizia.

Articolo in aggiornamento

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