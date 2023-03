Pubblica su internet foto osè dell'ex-fidanzata, il giudice lo assolve: "Non è revenge porn"

Era stato accusato di "revenge porn", per aver divulgato su internet video e foto osè dell'ex-fidanzata. Un reato dal quale tuttavia è stato assolto nelle scorse ore dalla Corte d'Appello di Firenze, nonostante la responsabilità accertata nel pubblicare il materiale in oggetto. Il motivo? La donna in questione era a quanto sembra attiva su vari siti per adulti come "cam girl" e "mistress" e lei stessa avrebbe talvolta venduto buone parte di quegli stessi contenuti sessualmente espliciti a chi ne faceva richiesta.

Questa la curiosa vicenda che arriva dalla Toscana e che ha per protagonisti due ex-fidanzati trentenni. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, i fatti risalirebbero a circa un anno fa, quando al termine della loro relazione la ragazza denunciò l'ex-compagno per stalking e per aver subìto a suo dire un vero e proprio ricatto sessuale.

Sulla base di quanto dichiarato ai carabinieri, l'uomo sarebbe arrivato a minacciarla di morte: le scriveva che se l’avesse incontrata per strada l’avrebbe sfregiata con l’acido o l’avrebbe accoltellata. Poi però avrebbe pensato di vendicarsi in un altro modo: avrebbe creato diversi profili falsi sui social utilizzando le foto e i dati dell'ex-compagna, presentandola come una persona disponibile per incontri sessuali a pagamento. La donna se ne accorse quando iniziò ad essere tempestata di messaggi e chiamate da parte di sconosciuti in cerca di un appuntamento, decidendo di citare l'ex in giudizio. L'imputato era stato condannato in primo grado a due anni e otto mesi di reclusione per stalking, diffamazione e revenge porn. Le indagini sono state svolte dai militari dell'Arma, che avevano poi disposto la rimozione di tutte le immagini contestate dai vari social (Facebook ed Instagram in primis).