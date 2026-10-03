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Cronaca giudiziaria

Sigfrido Ranucci denuncia: “Hanno cercato di entrare nel mio appartamento”

L’ex conduttore di Report dal suo profilo Facebook racconta l’episodio. Ecco cosa è successo

Pasquale Napolitano
Sigfrido Ranucci alla presentazione del libro: Chi comanda davvero? Poteri, privilegi, democrazia, nell'ambito di Terra, 3a Festa Nazionale di Avs a Roma, 9 settembre 2026. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
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Sigfrido Ranucci denuncia un’intrusione abusiva nel suo domicilio. L’ex conduttore di Report dal suo profilo Facebook racconta l’episodio: “Ieri mattina un giornalista di un magazine on line e inviato di un programma Rai che da mesi sta conducendo trasmissioni di delegittimazione nei miei confronti, per accedere nell’appartamento nella mia disponibilità, avrebbe fornito false generalità e avrebbe spinto l’ignara donna delle pulizie a mentire e a suonare agli altri inquilini del condominio pur di entrare”.

Fatto che ha creato allarme tra i condomini. Il sedicente giornalista avrebbe anche chiesto informazioni sulle varie entrate e uscite dell’immobile, che la donna si è rifiutata di fornire. Successivamente un inquilino, preoccupato di quello che stava accadendo, ha scoperto due soggetti, un uomo munito di zainetto e una donna dal dialetto campano, appostati sul pianerottolo, davanti alla porta dell’appartamento - scrive ancora. A giustificazione i due, in evidente imbarazzo, avrebbero detto di essere addetti alle pulizie, ma si trattava di un falso. Sul misterioso e inquietante episodio stanno indagando i Carabinieri per il reato di violazione di domicilio.

Gli inquirenti hanno già raccolto le testimonianze di diverse persone e acquisito le telecamere. Il giornalista è stato identificato: si tratta di Moreno Pisto, giornalista di Momag collaboratore di Filorosso. L’episodio è stato anticipato su Lettera43 in un articolo di Carlo Tarallo. Ora si attende l’esito del ricorso in Rai per il reintegro chiesto da Ranucci.

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