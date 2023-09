Strage di Brandizzo, si allarga l'inchiesta: indagati 4 dirigenti della Sigifer

Si allarga l'inchiesta della procura di Ivrea sulla strage di Brandizzo, che lo scorso 30 agosto è costata la vita a 5 operai nella stazione del piccolo comune in provincia di Torino. Nel registro degli indagati, oltre alla "scorta" di Rfi, Antonio Massa, e al capo squadra, Andrea Girardin Gibin, sono stati iscritti anche quattro dirigenti della Sigifer, l'azienda di Borgo Vercelli per cui lavoravano le vittime e uno degli altri indagati. Anche per loro l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario.

Domani saranno avviate le perizie disposte dalla procura di Ivrea sui dispositivi elettronici dei macchinisti, in particolare sui tablet a loro disposizione. Come è stato più volte sottolineato anche dalla procura, i due conducenti del treno non risultano iscritti nel registro degli indagati, in quanto dagli esami condotti non possono essere ascritte responsabilità a loro carico. Il semaforo atto a regolare la circolazione, infatti, era verde per il transito del treno e non c'erano state comunicazioni di interruzioni del traffico ferroviario. Inoltre, in quel tratto di strada ferrata, i treni sono autorizzati a raggiungere la velocità di 160 km/h. Velocità che, per altro, pare che il treno non abbia comunque raggiunto nel momento dell'impatto.

Verranno effettuate le perizie anche sulle scatole nere del convoglio e sui telefoni cellulari di due vittime trovati sul luogo della tragedia ancora parzialmente funzionanti. Gli altri tre telefoni sono purtroppo andati completamente distrutti con l'impatto e non c'è possibilità di effettuare un riscontro tecnico e fisico su quei device. L'accertamento avrà una durata massima di 60 giorni ed è stato disposto con l'obiettivo di fornire ulteriori elementi sulle comunicazioni tra la sala di controllo e il cantiere nei minuti precedenti l'arrivo del treno a Brandizzo.