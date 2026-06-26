Strage di Viareggio, Moretti si è costituito in carcere. "Vado in cella con la schiena dritta"

Dopo la decisione della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex Ad di Fs e Rfi si è costituito nella serata di ieri dopo che i giudici della Suprema Corte hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite.

I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione, accogliendo le richieste della procura generale della Suprema Corte, ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell’appello ter che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a cinque anni di reclusione per Moretti. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.

"Come sto? Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto, questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, quattro anni di

condanna sono il termine oltre il quale si va in carcere e, guarda caso, i quattro anni sono stati inflitti anche a me". E ancora: "Ho la schiena dritta e la testa alta, come si sa. Vado, e spero che non sia per troppo tempo".