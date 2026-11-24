Nuovo colpo della Cassazione all’inchiesta della procura di Milano sulla vendita del Meazza e delle aree intorno allo stadio San Siro. Seguendo la linea già adottata per Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, ha disposto il dissequestro e la restituzione immediata del cellulare e degli altri dispositivi elettronici per Mark Van Huuksloot, ex dirigente Inter. Ribaltata quindi completamente l’ordinanza del Riesame che aveva dato ragione ai pm e confermato i sequestri. Per i Supremi giudici, che hanno appunto ordinato ai pm il dissequestro immediato dei dispositivi, gli inquirenti non possono acquisire massivamente i dati personali contenuti nel telefono del procuratore nerazzurro. Mark Van Huuksloot è difeso dagli avvocati Gabriele Casertelli, Novella Galantini e Matteo Bandello.

L’inchiesta vede nove persone iscritte nel registro degli indagati, a vario titolo. Tra loro anche gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris (vicesindaca dal 2013 al 2015 della giunta Pisapia), e manager e advisor delle due squadre calcistiche. Secondo l’accusa, l’iter del procedimento amministrativo sarebbe stato pilotato a favore degli interessi dei due club ma oggi la decisione della cassazione assegna un primo punto a favore degli indagati.