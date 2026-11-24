Bisognerà attendere il primo dicembre per sapere se Mohammad Hannoun e gli altri cinque imputati nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas saranno rinviati a giudizio. La gup di Genova Carla Pastorini, dopo le ultime repliche dell’accusa, ha rinviato l’udienza alla prossima settimana.

Si avvicina così un passaggio decisivo dell’inchiesta condotta dai pm della Direzione distrettuale antimafia Marco Zocco e Luca Monteverde, che contestano ai sei imputati il reato di associazione con finalità di terrorismo. Secondo la ricostruzione della Procura, attraverso l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp) e altre due realtà associative collegate sarebbero stati raccolti, tra il 2001 e il 2025, oltre 18 milioni di euro, di cui più di diversi sarebbero stati destinati, direttamente o indirettamente, ad Hamas.

Oltre ad Hannoun, sono imputati Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, tutti detenuti in carceri di alta sicurezza dal 27 dicembre scorso, e Khalil Abu Deiah e Ibrahim Salameh Abu Rawwa, entrambi scarcerati dal Tribunale del Riesame.

Nell’ambito del procedimento il governo italiano ha avanzato una richiesta di risarcimento di circa 18,5 milioni di euro per il danno d’immagine che sarebbe stato arrecato allo Stato. Una richiesta che nei giorni scorsi aveva provocato la dura reazione delle associazioni palestinesi in Italia, arrivate ad accusare l’esecutivo di voler “violentare anche la nostra intelligenza”.