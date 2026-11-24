È stato un cold case per 31 anni, noto come il delitto del trapano, dal nome dell’attrezzo usato per massacrare Maria Luigia Borrelli, detta Antonella, in un basso dei carruggi di Genova nel 1995. Ieri per l’omicidio della donna, un’ex infermiera che di notte faceva la prostituta, è stato condannato a 30 anni in primo grado Fortunato Verduci, un carrozziere genovese oggi 67enne. Non era in aula quando il gup Martina Tosetti, dopo tre ore di camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. L’imputato è stato condannato per omicidio aggravato dalla crudeltà. È stata invece esclusa l’aggravante dei futili motivi e prescritta l’accusa di rapina. Disposta inoltre una provvisionale di 150mila euro in favore della figlia della vittima, parte civile.

Un traguardo a cui si è arrivati grazie ai progressi scientifici, che hanno consentito a distanza di così tanto tempo - dopo la riapertura dell’inchiesta nel 2023 in seguito alla testimonianza della figlia di una ex collega infermiera della vittima - di trovare una corrispondenza tra il dna dell’imputato e le tracce rilevate sul luogo del delitto, alcune ematiche e tre mozziconi di sigarette. Analizzandole, grazie alle nuove tecniche, gli investigatori sono risaliti per compatibilità ad un lontano parente di Verduci, che si trovava recluso all’interno di un carcere. La conferma che il carrozziere fosse il killer, gli inquirenti l’hanno avuta quando lo hanno convocato in commissariato e hanno fatto poi analizzare i campioni biologici recuperati da una sigaretta che l’uomo aveva fumato durante l’attesa.

Il cadavere della donna venne trovato il 5 settembre del 1995 in un basso di Vico Indoratori, nel centro storico genovese, nel quale si prostituiva. Sul suo corpo l’assassino aveva infierito con un trapano elettrico, quindici colpi al collo e al torace, poi con uno sgabello di legno in testa, probabilmente al culmine di una rapina finita male. Per la Procura all’origine del delitto ci sarebbe l’ossessivo bisogno di soldi di Verduci per la sua dipendenza dal gioco.

«Nel corso dell’incidente probatorio non è stato rilevato il profilo di Verduci sull’arma, ma altri tre profili maschili. Adesso attendiamo di capire quali sono gli elementi sulla base dei quali il giudice ha ritenuto di arrivare a questa decisione e aspettiamo le motivazioni tra 90 giorni. Le leggeremo e poi vedremo», spiega l’avvocato Andrea Volpe, difensore dell’imputato insieme ad Emanuele Canepa. Soddisfatta Rachele De Stefanis, legale di parte civile per la figlia, Maria Luigia Borrelli, che aveva solo 19 anni quando la mamma venne uccisa e che ieri era in aula ad assistere alla lettura della sentenza: «Ci teneva moltissimo e ha voluto esserci, l’ho vista soddisfatta e con l’occhio lucido».