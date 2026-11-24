Nessun amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi: è questa la decisione del Tribunale di Roma, che ha integralmente rigettato il ricorso proposto dalla figlia Evelina, considerato dal giudice infondato. È un passaggio che integra la decisione già assunta dallo stesso giudice nel dicembre 2025, quando il giudice si era espresso positivamente sulla capacità cognitiva e sull’ordinaria cura di sé. In quell’occasione erano stati predisposti ulteriori accertamenti in merito di diritti personalissimi, relativi quindi alla contrazione del matrimonio, alla stesura di un testamento e non solo, con relativa nuova perizia.

Gli esperti che hanno avuto l’incarico di effettuare queste verifiche hanno concluso che il critico d’arte gode di piena capacità in tal senso, anche a fronte della grave patologia polmonare, che è sopraggiunta e che ha richiesto un supplemento di perizia, che ha portato alla medesima conclusione. «Come non poteva non essere: quella di Vittorio Sgarbi resta una delle nostre menti più brillanti del nostro tempo. Come testimoniano anche le sue uscite pubbliche, televisive e non, degli scorsi mesi», ha commentato il professore Ugo Ruffolo, avvocato di Sgarbi, che lo sta seguendo in questa vicenda così delicata. Nel provvedimento del giudice si legge che «nel caso in esame le risultanze peritali evidenziano un significativo recupero delle condizioni psicofisiche del beneficiando e, soprattutto, la conservazione delle capacità di comprensione, valutazione critica e autodeterminazione anche in relazione a decisioni di particolare complessità». Il giudice ha rilevato anche che «la gravità della condizione sanitaria, pur indiscutibile, non può essere confusa con la sussistenza dei presupposti giuridici per l’apertura dell’amministrazione di sostegno». Quindi, per il Tribunale di Roma, «l’apertura dell’amministrazione di sostegno si risolverebbe in una limitazione non giustificata dell’autonomia e della libertà di autodeterminazione della persona».

La figlia Evelina, che aveva preso l’iniziativa, tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, a fronte della decisione del giudice ha preannunciato «la proposizione di immediato reclamo avverso questo decreto». «Porteremo la questione davanti al Collegio del Tribunale affinché vengano ristabilite la legalità processuale, la pienezza del contraddittorio, la verità clinica e la primazia della persona», ha detto, definendo «sconcertante» il provvedimento, «che lascia attoniti sul piano giuridico prima ancora che su quello umano».