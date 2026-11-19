Si avvicina il processo per il professore della scuola militare Teulié accusato di violenza sessuale su alcuni allievi (tutti maschi). Per il 49enne - è italiano e non è un militare - è stato disposto il processo con rito immediato, cioè senza udienza preliminare. Lo ha deciso il gip Elio Sparacino su richiesta della Procura e la prima udienza è stata fissata per il prossimo 11 gennaio. Anche se l’imputato potrebbe nel frattempo fare richiesta di rito abbreviato.

L’uomo risponde, oltre che di violenza sessuale aggravata, di concussione e maltrattamenti sui ragazzi che frequentano il liceo, alcuni 18enni altri ancora 17enni. Si trova ancora ai domiciliari ed è difeso dall’avvocato Paola Ponte. Gli abusi sarebbero partiti nell’ottobre del 2024 e alle sette vittime da cui sono partite le indagini se ne sono aggiunte altre. I ragazzi finiti nella rete del docente, che sceglieva non a caso allievi con difficoltà scolastiche, sono saliti a 18. Tutti sono stati ascoltati in incidente probatorio nei mesi scorsi e sono indicati negli atti come persone offese. Assistiti dai loro legali, tra cui l’avvocato Patrizio Nicolò, potranno chiedere di costituirsi parte civile al processo e chiedere i danni. A volere l’immediato, disposto per l’evidenza delle prove, è stato il pm Alessia Menegazzo, del pool diretto da Letizia Mannella, che ha coordinato le indagini. Nel decreto che del gip sono riportati episodi di violenze, sopraffazioni, vessazioni, umiliazioni e pressioni psicologiche. Al 49enne viene contestato, di avere compiuto «atti sessuali» nei confronti dei «giovani allievi», costretti «ad intrattenere con lui conversazioni a contenuto sessualmente esplicito, chiedendo loro ripetutamente di inviargli materiale fotografico e video» intimi. Per spingerli ad accettare, avrebbe fatto «riferimento all’incarico di membro interno della Commissione per l’esame di maturità 2026, per la materia di italiano, prospettando implicitamente di ostacolarli» in quella sede, così «alimentando lo stato di assoggettamento degli allievi». Portava i giovani ad avere continue «conversazioni intrusive e umilianti inerenti alla loro sfera privata, sentimentale, corporea e intima», destabilizzando anche il loro «equilibrio psicologico».

Va verso la chiusura intanto una tranche di indagine sulla presunta «ritardata denuncia» dall’interno della scuola su quei fatti, di cui per primo parlò uno dei ragazzi. Qui sono indagati il comandante della stazione dei carabinieri interna alla Teulié e il preside.