Sangue in Germania: accoltella due ragazzine e si nasconde in un centro per rifugiati

Il sito internet del quotidiano Bild ha riferito di un attacco al coltello sferrato questa mattina nella cittadina di Illerkirchberg, in Baviera, mentre si recavano a scuola. Le vittime sono due ragazzine di 14 e di 13 anni che si stavano recando a scuola, le cui condizioni vengono definite "gravi". Non si conoscono ancora i motivi dell'attacco e nemmeno la matrice, ma stando a quanto riferisce l'Ansa, l'uomo si sarebbe dato alla fuga, nascondendosi poi in un centro per rifugiati poco lontano, che è stato circondato dalle forze dell'ordine. Non è chiaro se l'aggressore sia residente in quella struttura, ma sarebbe stato fermato e la città rimessa in sicurezza dalle forze di polizia, che ora dovranno effettuare le indagini del caso per avere maggiori informazioni.

Il paese di circa 4.700 abitanti in cui è avvenuto l'aggressione, Illerkirchberg, si trova nel distretto di Alb-Donau, vicino a Ulm, fra Stoccarda e Monaco di Baviera. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, non è ancora stato stabilito se c'è un collegamento tra l'indagato e le due vittime e neanche se ci possa essere un movente per un attacco tanto violento. Nelle prossime ore verrano fornite maggiori informazioni della polizia tedesca che sta seguendo le indagini per capire da dove scaturisca un simile attacco.