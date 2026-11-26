In Germania esiste un problema concreto in politica, ed è rappresentato dal partito Die Linke, riconosciuto anche da alcune frange interne che si stanno dissociando dagli atteggiamenti di diversi esponenti. Uno dei casi più eclatanti che sta scuotendo la politica tedesca nasce dalle parole di Mirze Edis, di origine turca, che in un video di TikTok si è rivolto alla popolazione africana invitandola ad andare in massa in Germania e, quindi, di venire in Europa. “Venite tutti in Europa, per favore, e vivete nel benessere come noi”, ha dichiarato l’esponente della Linke.

Edis è nato a Kars, in Turchia, e si è candidato nella circoscrizione di Duisburg I con Linke, entrando in parlamento tramite la lista regionale della Renania Settentrionale-Vestfalia. Nel videomessaggio, Kars punta il dito contro gli europei, accusandoli di aver “assassinato, ridotto in schiavitù e derubato” gli africani per secoli “solo per le vostre materie prime”. E queste, per Kars, sarebbero alla base del benessere odierno dell’Europa, che quindi si sarebbe costruito sulle spalle dell’Africa. “Venite tutti in Europa, per favore, e vivete nel benessere come noi”, ha detto ancora il parlamentare. Edis ha definito anche Friedrich Merz, cancelliere tedesco della Cdu, un “razzista”.

Un appello che spiazza i tedeschi, i quali sono sempre più orientati a chiedere maggior rigore nei controlli dei confini e nella gestione dell’immigrazione irregolare. Non è un caso che siano aumentati i rimpatri dalla Germania ai Paesi di origine e che lo stesso governo tedesco abbia dato una stretta fondamentale in tal senso. D’altronde, la Germania è il Paese che negli ultimi anni ha subito il più elevato numero di morti per mano di terroristi islamici, Berlino è una città sempre più in mano alla mafia turca, i mercatini di Natale devono spendere milioni di euro per costruire barriere contro gli attentati. L’appello di Edis va contro tutto quello che sta facendo la Germania ma anche contro tutto quello che sta facendo l’Europa per tutelare se stessa e i suoi cittadini, garantendo loro la sicurezza. Il che è preoccupante, se si considera che il nuovo sindaco di Berlino è un’esponente turca della Linke e che ci sono legami oscuri tra il partito e alcuni estremisti islamici e criminali. Sono elementi che stanno spingendo diversi esponenti a ripensare la propria posizione nel partito.