Le radici della presenza di Rheinmetall in Italia risalgono agli anni ‘50, quando a Roma nacque Contraves Italiana, azienda specializzata nei sistemi di difesa aerea a corto raggio destinati soprattutto ai Paesi della Nato. Nel corso dei decenni successive l’impresa sviluppò competenze elevate nel campo dell’elettronica e dei radar, mentre un’altra realtà, Oerlikon Italiana, operava a Milano nel settore delle macchine utensili di precisione e poi delle armi automatiche di medio calibro. Nel 1993 le due società si fusero dando vita a Oerlikon Contraves S.p.A., che nel 1999 fu acquisita da Rheinmetall e nel 2007 assunse il nome attuale di Rheinmetall Italia S.p.A.

I due tecnici italiani civili di Rheinmetall Italia deceduti in Kuwait a causa di un attacco con droni iraniano erano impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane. Skyguard, o più precisamente Oerlikon Skyguard, è un sistema di difesa aerea a corto raggio sviluppato originariamente da Oerlikon Contraves e oggi prodotto e supportato da Rheinmetall. Si tratta di un sistema “classico” ma ancora molto attuale di difesa aerea basata su cannoni automatici, particolarmente apprezzato per la sua capacità di colpire anche i droni moderni a costi relativamente contenuti rispetto ai missili. I due tecnici di Rheinmetall Italia, in quanto esperti, sono stati mandati sul campo per risolvere un problema al dispositivo, perché l’azienda non solo progetta e produce radar e sistemi di difesa aerea a Roma, ma fornisce anche assistenza tecnica e manutenzione all’estero ai clienti che utilizzano i suoi sistemi.

Attualmente, Rheinmetall Italia progetta, sviluppa e produce radar di sorveglianza e di inseguimento del bersaglio, sistemi antiaerei e soluzioni integrate di comando e controllo, destinati sia ad applicazioni terrestri sia navali. Oltre al settore della difesa, da decenni opera anche nello spazio e nelle applicazioni civili, collaborando con agenzie come Esa, Asi e Nasa e contribuendo a programmi internazionali con strutture, meccanismi di precisione e tecnologie radar. A luglio, Rheinmetall AG ha annunciato il suo primo ordine dalle forze navali kuwaitiane per la fornitura di sistemi di contromisure navali tra cui lanciatori di esche multispettrali e munizioni Omnitrap contro missili antinave per equipaggiare otto motovedette lanciamissili classe Al Dorra nell’ambito di un programma navale guidato da Edge Group.