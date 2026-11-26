Due azioni di SpaceX per ogni bambino americano, per un valore complessivo di quasi 18 miliardi di dollari: è questa l’ultima iniziativa annunciata da Elon Musk. Il miliardario ha reso noto su X che ogni minore riceverà un’azione direttamente dalla società aerospaziale e un’altra dal suo patrimonio personale. Una maxi donazione che si inserisce nel programma dei cosiddetti “Trump Accounts”, voluto dall’amministrazione americana per consentire alle nuove generazioni di accumulare un capitale fin dall’infanzia attraverso gli investimenti in Borsa.

Nella giornata di ieri SpaceX ha annunciato che destinerà un’azione ordinaria di classe A di nuova emissione a ciascun Trump Account attualmente attivo. Musk contribuirà con un numero equivalente di titoli. Secondo i dati diffusi lo scorso mese dalla Casa Bianca, sono stati aperti quasi 70 milioni di conti. Considerando il prezzo delle azioni SpaceX alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì, pari a 127,44 dollari, il valore dell’operazione sfiora dunque i 18 miliardi di dollari.

L’imprenditore sudafricano ha fornito anche qualche dettaglio sulle tempistiche: le azioni messe a disposizione dalla società saranno trasferite il prossimo mese, mentre per quelle donate a titolo personale bisognerà attendere il 2027. “L’azione che arriverà direttamente da me sarà trasferita quando scadrà il mio periodo di lock-up, nel giugno del prossimo anno”, ha spiegato Musk. Resta da chiarire se anche la donazione personale del miliardario sarà vincolata ai Trump Accounts.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Già a ottobre Musk aveva manifestato l’intenzione di regalare una delle sue azioni SpaceX a ogni bambino degli Stati Uniti. “Sarà la prima di molte”, aveva assicurato. Il patron di Tesla, il cui patrimonio è stimato in circa 824 miliardi di dollari, a giugno deteneva 6,42 miliardi di azioni della società aerospaziale. Sempre a ottobre anche il presidente di SpaceX Gwynne Shotwell e suo marito avevano annunciato la donazione di un’azione a oltre due milioni di bambini nell’ambito del programma promosso dall’amministrazione Trump.

L’iniziativa di Musk arriva nel pieno del dibattito sulla distribuzione dell’enorme ricchezza generata dal boom dell’intelligenza artificiale. Una strada diversa è stata imboccata dalla rivale Anthropic, sbarcata in Borsa all’inizio del mese, che ha annunciato l’intenzione di destinare il 5% delle proprie azioni a un fondo per il “bene pubblico”, per un controvalore di circa 54 miliardi di dollari.

La scelta di Musk, invece, è quella di rendere direttamente azionisti milioni di giovani americani. Una scommessa sul futuro di SpaceX e soprattutto sulla possibilità di far beneficiare anche le nuove generazioni della crescita dei colossi tecnologici.