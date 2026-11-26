Intorno alle 14 di giovedì 26 novembre, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. Nell’esplosione scaturita dall’attacco dei droni, due tecnici italiani dell’azienda che si occupa di sistemi per la difesa hanno perso la vita.

I nostri connazionali erano in Kuwait per ottimizzare il sistema da difesa aerea Skyguard che il Paese ha acquistato negli anni passati.

Secondo il database sui trasferimenti di armi dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), il Kuwait ha acquisito la variante egiziana del sistema — denominata “Amoun” e ordinata alla fine degli anni ’80 — nonché il sistema Spada 2000. Tali sistemi sono idonei alla difesa di punto di infrastrutture critiche, basi militari e altri obiettivi terrestri sensibili. I sistemi Skyguard in dotazione al Kuwait utilizzano, per l’intercettazione, la versione terra-aria del missile italiano a medio raggio Aspide 2000. Pertanto, molto probabilmente i tecnici di Rheinmetall erano presenti in Kuwait per aggiornare i software del sistema e ottimizzare lo Skyguard per far fronte alla nuova minaccia data dai droni kamikaze.

Cannoni binati e missili terra aria per colpire droni

Lo Skyguard di prima serie prodotto da Rheinmetall, è stato sviluppato inizialmente in collaborazione con l’elvetica Oerlikon Contraves e la statunitense Raytheon Company. Il sistema combina due tecnologie già ampiamente collaudate: un complesso di controllo del tiro Skyguard – utilizzato per gestire i cannoni antiaerei trainati Oerlikon Contraves serie GDF da 35 millimetri (a doppia canna) – e il missile Raytheon Sparrow (nelle versioni AIM-7E, AIM-7F o AIM-7M), che nel suo impiego convenzionale viene lanciato da velivoli.

Le unità di tiro Skyguard e Skyguard III (la versione migliorata), integrabili in rete, attuano il concetto di difesa aerea stratificata, avvalendosi di due cannoni per il corto raggio e di due lanciamissili che fungono da estensione del raggio d’azione. Il sistema comprende un’unità radar per la ricerca e il controllo del tiro, fino a tre lanciamissili a quattro celle e due cannoni a doppia canna.

Una batteria Skyguard è in grado di impiegare missili Sparrow, Aspide o Spada 2000 (versione migliorata dell’Aspide dotata di radar Thomson-CSF RAC 3D).

La tecnologia di difesa aerea Skyguard, adottata da oltre 40 Paesi in tutto il mondo, ha pienamente soddisfatto le aspettative delle nazioni che l’hanno scelta. Grazie alla collaudata tecnologia Skyshield che utilizza i cannoni da 35 millimetri, Rheinmetall ha stabilito uno standard di eccellenza insuperato a livello internazionale, rivelandosi particolarmente efficace nella protezione di luoghi pubblici e infrastrutture civili critiche – come centrali elettriche, dighe e piattaforme petrolifere – da minacce terroristiche. I sistemi radar e i cannoni possono essere schierati e riposizionati rapidamente su piattaforme mobili, adattandosi così all’evolversi delle esigenze operative.

Munizioni in grado di aprire un ventaglio letale di proiettili

La versione migliorata Skyguard III ha unità di tiro che possono essere collegate a strutture di comando di livello superiore. È possibile collegare fino a tre unità di tiro per formare una rete dedicata, che consente lo scambio di dati quasi in tempo reale e la generazione di un quadro unificato della situazione aerea. Inoltre, un sistema di gestione del combattimento (Battle Management System) garantisce tempi di reazione e di ingaggio estremamente ridotti.

Il programma di modernizzazione del sistema a doppio cannone / Skyguard III comprende anche tutte le funzioni di controllo del tiro necessarie per l’impiego di munizionamento AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction). Una breve raffica di proiettili AHEAD crea una saturazione continua nella posizione prevista del bersaglio, mediante una nube di sub-proiettili letali.

Questo tipo di munizionamento è progettato specificamente per bersagli di piccole dimensioni, che volano a quote molto basse e ad alta velocità, come droni e missili e può essere impiegato su tutti i cannoni da 35 millimetri dotati di un dispositivo di misurazione della velocità alla volata e di un’unità di elaborazione elettronica. A titolo di confronto, una raffica di munizioni HEI (High-Explosive Incendiary) comprende circa 50-60 colpi, ma la probabilità di abbattimento contro bersagli di piccole dimensioni risulta decisamente inferiore. Pertanto, nonostante il costo unitario più elevato, il proiettile AHEAD si rivela molto più conveniente in termini di rapporto costo-efficacia rispetto alle munizioni HEI.

Ogni proiettile AHEAD rilascia, poco prima di raggiungere il bersaglio in avvicinamento, un ventaglio formato da 152 sub-proiettili distribuiti all’interno di un cono con un’apertura di 10°. Il rilascio avviene in un punto preciso, determinato da una spoletta elettronica programmabile a tempo.

Il cannone del sistema Skyguard III può essere integrato anche con il missile ASRAD (Advanced Short Range Air Defence System). Infine, l’impiego di componenti ad alta tecnologia di ultima generazione nello Skyguard assicura un supporto logistico efficiente e costi del ciclo di vita contenuti.