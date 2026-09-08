Angelina Jolie visita a sorpresa una palestra di pugilato a Kharkiv

Angelina Jolie ha fatto visita a sorpresa a una palestra di pugilato di Kharkiv, durante il suo recente viaggio in Ucraina. L’attrice americana è entrata nella palestra Spadkoyemets insieme al figlio diciottenne Knox, che ha partecipato a una sessione di allenamento di Muay Thai con altri pugili ucraini.

A rendere noto l’incontro sono state la Federazione di pugilato ucraina e la proprietà della palestra. Una fotografia diffusa dalla federazione mostra Jolie e il figlio all’interno della struttura.

La visita di Angelina Jolie alla palestra di Kharkiv

“La famosa attrice Angelina Jolie ha visitato la palestra di pugilato Spadkoyemets a Kharkiv”, ha scritto la Federazione di pugilato ucraina in un post su Instagram. La federazione ha poi spiegato che “suo figlio Knox, insieme ad altri pugili ucraini, ha partecipato a una sessione di allenamento di Muay Thai (pugilato thailandese) presso la palestra”.

Per il proprietario della struttura, Pavlo Tchychko, l’arrivo dell’attrice è stato del tutto inatteso. La prenotazione ricevuta dalla palestra non gli aveva fatto capire che tra gli ospiti ci sarebbe stata anche la star di Hollywood.

“A tutti coloro che me lo hanno chiesto: non è uno scherzo, né si tratta di intelligenza artificiale. È successo completamente per caso: Angelina Jolie, con nostra grande gioia, è entrata nella nostra palestra”, ha raccontato il proprietario in un video pubblicato su Instagram.

Tchychko ha quindi riferito alcuni dettagli dell’incontro: “Si è congratulata con noi, ha detto che le piaceva molto la nostra palestra e noi l’abbiamo ringraziata. Ha chiesto a mio figlio da quanto tempo si allenasse”.

Il proprietario ha poi descritto così l’atteggiamento dell’attrice e del figlio: “Questa sì che è vera classe! E suo figlio è uguale. Ha stretto la mano a tutti, più e più volte... È stato davvero incredibile!”.

Il viaggio in Ucraina

Jolie, che in passato ha ricoperto il ruolo di Inviata Speciale delle Nazioni Unite per i Rifugiati, aveva già visitato l’Ucraina almeno due volte dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala nel 2022.

Questa volta tra le tappe del viaggio c’è stata anche Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. La città si trova nel nord-est del Paese, a poca distanza dal confine russo, ed è stata ripetutamente colpita dai bombardamenti dall’inizio del conflitto.

La visita alla palestra Spadkoyemets è avvenuta dunque nel corso di un viaggio che ha riportato l’attrice in Ucraina. La presenza di Knox ha aggiunto un momento legato allo sport: il diciottenne ha infatti preso parte all’allenamento di Muay Thai insieme agli altri atleti presenti nella struttura.