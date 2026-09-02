Attentato in Svizzera, il 43enne che ha sparato è un ex militare con problemi psichici: 40 colpi con un fucile d’assalto

Emergono i primi dettagli sull’uomo che ha sparato durante un rave ad Aarau, in Svizzera, causando la morte di una ragazza italiana (Maria Spinelli) e il ferimento di altre cinque persone. L’uomo, uno svizzero di 43 anni, soffrirebbe di problemi psichici. Si è consegnato alla polizia il giorno dopo la strage. La procura svizzera ha reso noto che l’aggressore, che non ha detto perché ha sparato, deteneva regolarmente le due pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria.

Oltre quaranta i colpi che ha esploso con un fucile d’assalto. Ha agito da solo “sparando a caso”, come ha spiegato in conferenza stampa il responsabile delle indagini, Matthias Schildknech. “Si è recato in auto al parcheggio situato vicino all’ippodromo di Aarau - ha spiegato Schildknech -. Si è poi diretto al rave. Ha sparato più di 40 colpi con un fucile d’assalto, sparando indiscriminatamente sulla folla”.

Non era noto alle forze dell’ordine, ha lasciato l’esercito del 2013 e risiede nel cantone del Giura. Nella sua auto sono state trovate tre armi da fuoco: una pistola e due fucili d’assalto AK-74.