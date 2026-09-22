Rick Sollo disperso in Brasile, scompare l’elicottero su cui viaggiava il cantante

È ancora senza esito la ricerca del Bell 430 scomparso nel pomeriggio di lunedì, 21 settembre, nello Stato brasiliano di Santa Catarina. A bordo c’era il cantante Rick Sollo, 59 anni, superstar brasiliana e voce del duo sertanejo Rick & Renner. Con lui viaggiavano l’imprenditore Bruno Avelar, il videomaker Paulo Soares e il pilota. Alcune fonti brasiliane riferiscono della presenza anche di un quinto occupante, ma sul numero complessivo delle persone a bordo restano informazioni discordanti.

Il volo da Porto Belo a São Joaquim

L’elicottero era decollato da Porto Belo, sulla costa di Santa Catarina, con destinazione São Joaquim, nella regione montuosa dello Stato. Durante il trasferimento ha perso i contatti e non è arrivato a destinazione. La Forza aerea brasiliana è stata allertata e ha avviato le operazioni di ricerca. In quelle ore il territorio era interessato da condizioni meteorologiche particolarmente difficili, con piogge intense, forti venti e rischio di grandine. Il maltempo ha complicato anche il lavoro delle squadre di soccorso. Al momento, però, non esiste una conferma ufficiale che il velivolo sia precipitato. Tra le possibilità prese in considerazione c’è anche quella di un atterraggio d’emergenza.

Le ricerche

Alle operazioni partecipano Corpo dei Vigili del Fuoco, Polizia militare e Forza aerea brasiliana. Le prime ricerche si sono concentrate nella località di Vacas Gordas, nel territorio di Urubici, indicata come una possibile area in cui potrebbe trovarsi l’aeromobile, ma senza risultati. Gli operatori hanno quindi esteso gli accertamenti verso il punto dell’ultimo segnale registrato dal cellulare di uno degli occupanti, nella direzione di São Joaquim. Le due aree distano circa 30 chilometri. Il terreno montuoso, la vegetazione e le condizioni meteorologiche rendono particolarmente difficili gli spostamenti delle squadre.

Chi è Rick Sollo

All’anagrafe Geraldo Antonio de Carvalho, ha costruito la propria carriera nella musica sertaneja insieme a Renner, nome d’arte di Ivair dos Reis Gonçalves. I due hanno iniziato a lavorare insieme nel 1986 e hanno pubblicato il primo album all’inizio degli anni Novanta. Rick & Renner hanno raggiunto una grande popolarità in Brasile, vendendo oltre 10 milioni di dischi e arrivando, secondo le biografie del duo, a esibirsi in media in circa 150 concerti all’anno. La presenza di Rick sull’elicottero è stata confermata dalla sua squadra.

L’appello di Renner per Rick: “Preghiamo per lui”

La scomparsa dell’aeromobile ha suscitato apprensione tra familiari, amici e colleghi del cantante. Renner ha affidato ai social un messaggio rivolto ai fan, chiedendo di sostenere le ricerche con pensieri positivi e preghiere. “In questo momento di angoscia e incertezza, ci uniamo nei pensieri positivi e nelle preghiere per la ricerca dell’elicottero che trasportava Rick. Che le squadre di ricerca abbiano forza e saggezza e che arrivino buone notizie il prima possibile. Restiamo nella fede e nella speranza. Che Dio protegga Rick e tutte le persone coinvolte. Chiediamo a tutti di unirsi a noi nella preghiera in questo momento”.

Il giallo sull’elicottero

La JTA Empreendimientos e Urbanismo, società proprietaria dell’elicottero, ha confermato la scomparsa del mezzo e ha spiegato che era stato messo a disposizione di Bruno Avelar e di Rick, definiti amici del proprietario dell’azienda. “JTA informa che il suo elicottero, concesso in uso a Bruno Avelar e al cantante Rick, amici intimi del proprietario della società, è attualmente scomparso. Non c’è ancora alcuna conferma di un incidente che coinvolga il velivolo. Le informazioni vengono verificate con le autorità competenti. JTA sottolinea che, al momento, qualsiasi informazione che non sia stata confermata ufficialmente deve essere considerata non verificata. Chiediamo cautela nella diffusione e nella condivisione di notizie o speculazioni sul caso. Non appena saranno disponibili nuove informazioni ufficiali, JTA provvederà a darne comunicazione.”

Chi era a bordo dell’elicottero scomparso

Tra le persone indicate a bordo c’è anche Bruno Avelar, 41 anni, imprenditore e speaker brasiliano. Originario di Belo Horizonte, è conosciuto per le attività legate al networking e per i rapporti con esponenti del mondo dello sport e dell’intrattenimento. Secondo i media brasiliani, Avelar ha vissuto e lavorato anche all’estero ed è legato all’Instituto Projeto Neymar Jr., per il quale ha presentato eventi e aste benefiche. È inoltre noto per il rapporto di amicizia con Neymar e la sua famiglia. Le ricerche proseguono nella Serra catarinense. Nella notte il miglioramento temporaneo delle condizioni meteorologiche ha consentito di predisporre nuove squadre e l’impiego di un drone termico. Le autorità continuano a trattare il caso come un’operazione di ricerca e soccorso e, al momento, non è stata confermata né la localizzazione dell’elicottero né la dinamica dell’accaduto.