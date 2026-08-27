Auto sulla folla a Caen,due morti e una decina di feriti: “Incidente dopo una rissa, non è terrorismo”

L’auto che ha investito un gruppo di persone a Caen, nel nordovest della Francia, si sarebbe scagliata contro la folla in seguito ad una rissa. L’episodio, dunque, non ha matrice terroristica, come ha spiegato lo stesso viceprocuratore locale. L’auto “si è scagliata deliberatamente contro i pedoni in una strada di fonte alla stazione ferroviaria”. L’incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di circa altre dieci, di cui sette in gravi condizioni. Il sospettato alla guida, un 26enne di origini russe, non ha precedenti se non per “infrazioni al codice della strada”.

La polizia, che non ha diulgato le generalità della persona morta, ha aperto unindagine per omicidio e lesioni aggravate nei confronti del cittadino russo arrestato.