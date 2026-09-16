Pneumatico si stacca e danneggia il motore, la cabina dell’aereo collassa e passeggeri che gridano terrorizzati

Momenti di terrore a bordo di un Boeing 737, quando si è verificato un terribile guasto che ha portato al parziale crollo del soffitto della cabina. In un video diffuso via social è possibile assistere al disastro, e alla grida di paura dei passeggeri. L’episodio non ha fortunatamente portato a gravissime conseguenze, tuttavia è stata avviata una doverosa indagine.

Stando a quanto riferito dai quotidiani esteri, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri su un aereo che stava sorvolando l’Iran. Il Boeing della compagnia Sepehran Airlines era partito dall’aeroporto internazionale Mashhad Nejad (MHD) ed era diretto all’aeroporto internazionale di Kermanshah (KSH), quando si è verificato un problema di natura meccanica.

Tutto sarebbe cominciato dal distaccamento di uno pneumatico del carrello di atterraggio che ha causato dei danni al motore. A quel punto l’aereo ha avuto dei seri problemi. Il velivolo ha iniziato a sussultare con violenza e parte del soffitto della cabina è crollato sopra i passeggeri, che hanno cominciato a urlare in preda al terrore. Nel filmato che è stato girato a bordo si vedono chiaramente i pannelli del soffitto cadere sulle persone sedute.

Una situazione a dir poco terribile, che ha ovviamente portato alla richiesta di un atterraggio d’emergenza.

Fortunatamente, per quanto disperata fosse la situazione, il pilota ha mantenuto il sangue freddo ed è riuscito a portato il velivolo all’aeroporto Mashhad. I passeggeri, tutti quanti illesi, sono stati fatti scendere.

A quanto pare il problema meccanico si è verificato poco dopo il decollo, e non si tratterebbe del primo incidente che coinvolge questa compagnia aerea.