C'è la svolta su Lady Brexit. "L'omicidio è terrorismo"

Sull'omicidio di Ann Widdecombe indaga l'antiterrorismo britannico. Significativa svolta nel caso dell'assassinio dell'ex parlamentare conservatrice passata poi al partito di Reform UK. Widdecombe è stata trovata morta, nella sua casa di Haytor, in Devon, giovedì scorso, ma fino a ieri la polizia aveva escluso che il suo assassinio fosse un atto terroristico. Inizialmente era stato effettuato un primo arresto, ma l'uomo era stato poi rilasciato senza accuse. Un secondo soggetto bianco, di 28 anni, era stato fermato poi sabato e trattenuto perché sospettato di semplice omicidio, accusa infine trasformatasi in atto di terrorismo. Un cambiamento che rende l'omicidio molto più inquietante, anche se al momento la motivazione per l'orribile atto rimane ignota.

Dalle scarne informazioni fornite dalla polizia, sul corpo di Widdecombe sono state rilevate ferite molto gravi. «Stiamo portando avanti diverse linee di indagine per stabilire il motivo che si cela dietro questa aggressione - ha dichiarato il capo dell'antiterrorismo Lawrence Taylor - e l'ultimo arresto costituisce un progresso nelle ricerche fatte dai nostri colleghi in Devon e Cornovaglia. La nostra priorità è ora portare avanti velocemente l'indagine con tutte le competenze che abbiamo a disposizione. Chiunque avesse informazioni relative al caso è pregato di mettersi in contatto con noi», ha concluso Taylor. L'uomo sospettato dell'omicidio appare nel video di una telecamera a circuito chiuso mentre entra in un auto in Yorkshire, ore prima che Widdecombe venga aggredita. A riportare la notizia per primo è stato il quotidiano The Sun che ha diffuso anche il filmato, le cui riprese sono state fatte mercoledì, un giorno prima del ritrovamento dell'ex politica. L'uomo indossava camicia e bermuda bianchi e da una delle tasche si vedeva uscire un oggetto lungo, simile ad un bastone. La distanza tra l'abitazione di Widdecombe e Rotherham, dove il ventottenne è stato arrestato, è di circa 430 chilometri, per arrivarci bisogna guidare quattro ore e mezzo.

Ieri pomeriggio il ministro degli Interni Shabana Mahmood, nell'aggiornare i colleghi sul caso, ha definito «angoscianti» le modalità in cui si è svolto l'omicidio. «Il sospettato non è noto a Prevent, il programma governativo che si occupa dell'estremismo - ha aggiunto Mahmood - ma quello che è accaduto solleva alcune questioni importanti sulla sicurezza di chi ricopre incarichi pubblici». Ricordando i parlamentari Jo Cox e David Amess, entrambi uccisi mentre svolgevano il proprio lavoro, il ministro ha ricordato che «la politica è una vocazione per noi che ci troviamo qui, ma non dev'essere pericolosa» e ha concluso che intende pubblicare un regolamento per la sicurezza dei parlamentari. Consapevole del fatto che la morte di Widdecombe costituisce una «particolare preoccupazione» per Nigel Farage e il suo partito Reform UK, Mahmood ha organizzato un incontro con l'organismo che si occupa di gestire la sicurezza di chi ha un ruolo pubblico.

Ann Widdecombe è stata una parlamentare conservatrice per 23 anni ed ha ricoperto diversi incarichi ministeriali sotto il governo di Sir John Major, tra il 1994 e il 1997. Nel 2019 era passata al partito della Brexit, diventando poi portavoce di Reform UK.

Dopo il 2010, il suo nome aveva spesso occupato le cronache delle pagine degli spettacoli poiché aveva partecipato a show di successo come Strictly Come Dancing, il Ballando Sotto le Stelle britannico e Celebrity Big Brother.