Dimenticato in auto sotto il sole cocente, muore un bimbo di 20 mesi: fatale un colpo di calore

Arriva purtroppo la notizia di un altro neonato morto per un colpo di calore dopo essere stato dimenticato in auto da un genitore. La tragedia è avvenuta a Fuerteventura, nelle Canarie, e a perdere la vita è stato un bimbo di appena 20 mesi.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il terribile episodio si è verificato nella giornata di sabato scorso. Il piccolo si trovava con il padre in auto, quando l’uomo è sceso, lasciandolo da solo. Chiaramente il genitore aveva dimenticato che il piccolo era con lui nella vettura e quando è uscito non ha pensato di portare il figlio con sé. Questa dimenticanza, purtroppo, si è rivelata fatale.

Qualcuno si è poi accorto della presenza del neonato all’interno dell’auto, lasciata posteggiata sotto il sole cocente delle Canarie. Sono stati contattati i soccorsi, ma al loro arrivo la situazione era già grave. Il piccolo presentava tutti i segni del colpo di calore.

Una volta stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza via elisoccorso all’ospedale universitario Materno Infantile di Gran Canaria, Las Palmas. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma il corpo del piccolo non ha reagito. Il bambino è morto nella mattinata di domenica.

Adesso sta agli inquirenti chiarire le dinamiche della triste vicenda e risalire alle responsabilità del decesso. Nel fine settimana, nelle Isole Canarie si sono raggiunte temperature elevatissime, che si sono attestate intorno ai 45°.

Le autorità sanitarie del posto stanno facendo il possibile per informare la popolazione sui rischi legati alle forti ondate di calore. I bambini non devono essere esposti al sole nelle ore più calde della giornata, deve essere loro garantita una costante idratazione e in caso di segnali di malessere è importante contattare immediatamente i soccorsi.