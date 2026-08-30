Cipro Nord, affonda un traghetto con oltre 260 passeggeri: almeno sei vittime

Tragedia al largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 persone si è ribaltato, cominciando ad affondare a circa 4 miglia di distanza dal porto di Girne (Kyrenia). Secondo quanto riferito dall’ambasciatore turco a Nicosia Ali Murat Basceri ci sarebbero delle vittime.

Stando alle informazioni fornite fino ad ora, il traghetto FiloJet aveva lasciato il porto di Kyrenia/Girne (Cipro del nord), quando ha cominciato a imbarcare acqua. L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.10, quando dall’imbarcazione è partito un primo segnale di soccorso che parlava di infiltrazione nello scafo. Il traghetto si è poi capovolto a circa tre miglia a nord della costa di Cipro.

I soccorsi si sono attivati immediatamente. A intervenire sono state le unità della Guardia Costiera locale. Non è mancato il supporto di elicotteri, imbarcazioni civili e mezzi navali della Turchia.

Il sindaco di Girne, Murat Senkul, ha fatto sapere che 159 persone sono già state tratte in salvo. Notizia confermata anche dal ministro dei Lavori pubblici, Erhan Arikli. Purtroppo ci sono tuttavia ancora dei passeggeri da soccorrere, e le autorità turche stanno parlando di “perdita di vite umane”. A comunicare la terribile notizia è stato l’ambasciatore Ali Murat Basceri, ma anche lo stesso Arikli. Non è possibile conoscere ancora il numero, perché le operazioni di recupero sono in corso.