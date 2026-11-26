Sono ore di grandissima preoccupazione in Spagna: una nave petroliera si è infatti inabissata nell’arcipelago delle Baleari. Al momento non conosciamo quali potrebbero essere i danni ambientali. La stampa spagnola ha riferito di un marinaio deceduto e 16 membri dell’equipaggio messi in salvo.

A inabissarsi, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, è stata la nave cisterna Med Emre, battente bandiera maltese. L’incidente è avvenuto nelle acque delle Isole Baleari, a circa 25-30 miglia nautiche a nord-est dell’isola di Ibiza. La petroliera stava trasportando un carico di circa 7mila tonnellate di gasolio.

La dinamica e i soccorsi

Secondo le informazioni ufficiali comunicate dalle autorità governative spagnole e dal servizio di soccorso Salvamento Marítimo, la nave — costruita nel 2019 — era partita dal porto andaluso di Algeciras ed era diretta a Barcellona.

L’allarme è scattato nella serata di mercoledì: intorno alle 20.36 l’equipaggio ha segnalato una falla a bordo, lanciando successivamente la richiesta di soccorso intorno alle 21.30 al Centro di Coordinamento di Salvamento Marítimo di Valencia. L’affondamento definitivo dello scafo si è verificato intorno alle ore 23.00.

Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto tre elicotteri — decollati dalle basi di Palma di Maiorca, Valencia e Tarragona — supportati da diverse unità navali e mercantili in transito nell’area. Tutti gli uomini dell’equipaggio sono stati recuperati in mare, ma uno dei marinai è deceduto all’ospedale Can Misses di Ibiza. Sei membri hanno riportato ferite lievi e sintomi di ipotermia, mentre i restanti risultano illesi.

L’allerta ambientale

Data la natura del carico presente nelle stive, le autorità spagnole hanno attivato immediatamente i protocolli di prevenzione dell’inquinamento marino. La Direzione Generale della Marina Mercantile ha dichiarato il livello 2 del Piano Nazionale di Emergenza per l’Inquinamento Marittimo, mentre la Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Isole Baleari ha attivato il Piano Territoriale di Protezione Civile (PLATERBAL) al livello 0.

Un aereo e diverse imbarcazioni antinquinamento (come la Clara Campoamor) sono stati inviati sul punto del naufragio per monitorare costantemente lo specchio d’acqua. Secondo i primi bollettini diffusi, al momento non sono state rilevate fuoriuscite di gasolio.

La Guardia Civil ha aperto un’inchiesta ufficiale per ricostruire con esattezza le cause tecniche che hanno provocato la falla.