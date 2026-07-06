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Cronaca internazionale |nessuna spiegazione dall'istituto

Crans-Montana, il figlio dei Moretti espulso dalla scuola: problemi con la retta e pressioni delle altre famiglie

Il primogenito della coppia non è più iscritto alla prestigiosa Le Régent International School. Ecco cosa è successo

Crans-Montana, il figlio dei Moretti espulso dalla scuola: problemi con la retta e pressioni delle altre famiglie
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Si torna a parlare di Jacques e Jessica Moretti, la coppia è attualmente indagata dalla magistratura elvetica per la strage di Capodanno a Crans-Montana. Mentre le indagini sul loro conto proseguono, arriva la notizia che il figlio maggiore dei due proprietari del pub-discoteca Le Contellation è stato espulso dalla prestigiosa scuola a cui era iscritto. A riportare questa notizia è la stampa svizzera.

Il bambino, di soli 4 anni, frequentava l'asilo della rinomata Régent International School, un esclusivo istituto britannico privato nel Canton Vallese. Si tratta di un percorso di formazione a dir poco elitario, con una retta annua minima di 75mila franchi svizzeri. Pare che il piccolo sia stato allontanato dall'istituto.

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La versione ufficiale è che ci siano stati problemi proprio con il pagamento dell'ingente retta. Considerati i problemi giudiziari dei genitori, possono effettivamente esserci state delle mancanze o dei ritardi. C'è però un'altra versione, quella secondo la quale a motivare l'espulsione del bambino sarebbe stato il malcontento espresso dalle famiglie degli altri piccoli alunni. Nessuno vuol più avere a che fare con i Moretti dopo quanto accaduto.

In sostanza, sul caso si è accesa la polemica. Invitata a dare una spiegazione, la direzione della Régent International School non ha voluto fornire spiegazioni.

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In tanti, però, hanno attaccato la scuola, affermando che il bambino è stato deliberatamente allontanato per le presunte "colpe" dei genitori. Una scelta che molti ritengono profondamente ingiusta.

Ne è convinto il quotidiano Blick, che ribadisce come il bambino non abbia alcuna responsabilità nella tragedia del Le Constellation.

Dal canto loro, i Moretti non si sono espressi sulla vicenda. Espulso dalla Régent International School, il figlio della coppia frequenterebbe adesso una scuola pubblica a Lens.

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