Barcellona, gruppo di giovani italiani aggrediti: 21enne finisce in coma

Una vacanza spensierata con gli amici finisce in tragedia. Un giovane di 21 anni di Asolo (Treviso), Nicola Maggiotto, è ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico, in un ospedale di Barcellona (Spagna) a seguito delle gravi ferite riportate in un’aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri otto coetanei. Lo rende noto il padre, Daniele Maggiotto, che si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio.

Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 22 fuori da un locale dal quale il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore. Avvicinati da una dozzina di altre persone, anch’esse giovani, di lingua spagnola, due degli italiani che si erano momentaneamente distanziati sarebbero stati aggrediti e il 21enne colpito violentemente alla nuca, perdendo i sensi. I responsabili avrebbero poi innescato una rissa con gli altri italiani accorsi in aiuto dei due, allontanandosi poi prima dell’arrivo della polizia e dei soccorritori.

A Nicola Maggiotto, sempre secondo quanto riferito dal padre, sarebbero state diagnosticate lesioni a livello cerebrale e la prognosi è riservata. Un amico che ha tentato di difenderlo ha riportato invece una lesione ad uno zigomo, per medicare la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura, e poche ore dopo è stato dimesso.

L’aggressione non avrebbe avuto come scopo furti di denaro o altri beni, perché nulla sembra essere stato sottratto dagli oggetti o dai portafogli delle vittime.