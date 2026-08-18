Crans-Montana, sale a 16 il numero degli indagati: coinvolto anche ex consigliere comunale con delega alla sicurezza

Si allarga l’inchiesta sul rogo di Capodanno al Constellation di Crans-Montana: tra i 16 indagati entra anche Thibault Beytrison, ex consigliere comunale con delega alla sicurezza. Nel mirino degli inquirenti i controlli antincendio effettuati nel locale dove morirono 41 persone e 115 rimasero ferite.

L’ex responsabile della sicurezza

Il coinvolgimento di Beytrison nell’inchiesta sarebbe legato, secondo quanto riferito dalla Radio televisione svizzera Rts, alla carenza nei controlli antincendio. Al Constellation, infatti, non risultavano infatti ispezioni dal 2019.

È su questo fronte che si concentra l’attenzione degli inquirenti nei confronti dell’ex consigliere comunale, che aveva la delega alla sicurezza tra il 2017 e il 2020.

Il suo nome si aggiunge a quelli di altri esponenti politici che, in periodi differenti, hanno ricoperto incarichi amministrativi a Crans-Montana. Tra gli indagati figurano anche il sindaco Nicolas Féraud e Kevin Barras e Patrick Clivaz, che hanno ricoperto incarichi analoghi in altri periodi.

Nuovi interrogatori per i Moretti

Nell’inchiesta sono coinvolti anche Jacques e Jessica Moretti, imprenditori francesi e proprietari del locale teatro della tragedia.

I due saranno nuovamente ascoltati dagli inquirenti. Per Jacques Moretti è stata fissata un’audizione il 26 ottobre, mentre Jessica Moretti sarà sentita il 2 dicembre.