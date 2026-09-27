Allarme terrorismo in Inghilterra, esplosivi vicino alla base Raf usata dagli Usa. Fermate 5 persone: “Potevano compiere un attacco”

Allerta in Gran Bretagna, dove 5 persone sono state arrestare dalla polizia nell’area della base RAF di Fairford, utilizzata dall’aviazione militare americana. Sono accusati di reati previsti dall’Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate di Sua Maestà stanno esaminato alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un “incidente importante” e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l’antiterrorismo.

“La squadra specializzata di artificieri dell’Esercito sta esaminando una serie di veicoli”, ha fatto sapere la polizia. “Il 501st Combat Support Wing e gli altri stormi con base nel Regno Unito restano all’erta e adotteranno le azioni appropriate per garantire l’incolumità e la sicurezza dei nostri militari statunitensi, dei civili, del personale a contratto e delle loro famiglie”, ha detto un portavoce della RAF. “Valutiamo costantemente una serie di fattori che determinano quali misure istituire o modificare per proteggere le nostre installazioni, il nostro personale e le relative famiglie”

La base di Fairford si trova nel Sud-Est del Paese e il governo di Londra ha autorizzato gli Usa ad usarla per condurre raid contro le postazioni missilistiche iraniane. A luglio, i pasdaran avevano intimato al Regno Unito di non consentire ai bombardieri americani di decollare da lì.

La polizia del Gloucestershire ha dichiarato che la situazione è ora sotto controllo nella zona di Whelford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra. La polizia ha precisato di ritenere che la situazione sia “sotto controllo” e che l’incidente sia circoscritto. Le forze dell’ordine stanno operando insieme agli altri servizi coinvolti, applicando i protocolli previsti per questo tipo di emergenze.

È allerta Charlie nella base della Raf di Lakenheath, nel Suffolk, che ospita forze Usa (il 48th Fighter Wing), dopo i fatti nei pressi della base di Fairford. La Bbc riferisce della conferma del secondo livello di protezione più alto attivato nella base Raf Lakenheath, mentre nella base Raf Fairford sarebbe massima allerta (livello Delta).

La polizia antiterrorismo sta indagando per stabilire se il presunto complotto con esplosivi presso una base della Raf sia collegato all’Iran. È quanto sottolinea ‘The Times’. “Gli investigatori della polizia antiterrorismo stanno conducendo l’inchiesta e stanno verificando se i sospettati siano collegati al regime di Teheran. Data la fase ancora iniziale dell’indagine, la polizia starebbe mantenendo aperte tutte le ipotesi. Gli investigatori stanno inoltre esaminando il possibile coinvolgimento di altri Stati ostili o di altri potenziali sospettati”, scrive il quotidiano spiegando che “desta preoccupazione un possibile coinvolgimento dell’Iran perché la base viene utilizzata dalle forze armate statunitensi come base operativa avanzata”.

“Collaborando con la Gran Bretagna, è stato fatto un lavoro straordinario. Li avevamo sotto indagine. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti”. Lo ha detto Trump sugli arresti a Fairford, nel Regno Unito, appena atterrato a Chicago con l’Air Force One per partecipare al torneo di golf President’s Cup. Il tycoon non ha risposto a una domanda sul fatto se i sospettati in stato di fermo fossero migranti.