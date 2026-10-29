Dieci ore di volo, un unico corridoio: perché il Mumbai-Amsterdam potrebbe essere un “supplizio”

La compagnia indiana low cost IndiGo, lo scorso 25 ottobre, ha inaugurato la tratta Mumbai-Amsterdam con un Airbus A321XLR che unisce le due città in un volo lungo quasi 10 ore sostituendo il precedente vettore, Norse Atlantic Airways, che operava con un Boeing 787-9 Dreamliner, tutt’altra cosa per una durata così elevata.

Quali sono le criticità

Questa tratta è da record visto che stiamo parlando del volo più lungo al mondo operato da un Airbus 321XLR. Tutto bello ma, i passeggeri, non sono certamente all’apice del loro comfort: il corridoio è unico, i bagni soltanto quattro e devono servire 195 passeggeri, i posti “premium” soltanto 12. In tutti gli altri, lo spazio per le gambe dei passeggeri è di soli 71 centimetri e non c’è nemmeno la possibilità di reclinare i sedili come avviene in tutte le low-cost.

Dunque, va bene la sostenibilità e il risparmio di costi e carburante ma, certamente, 10 ore di volo in queste condizioni non sono certamente il massimo della comodità. Il Boeing 787-9 offriva in precedenza 338 posti su due corridoi, l’A321XLR di IndiGo trasporta solo 195 passeggeri, una riduzione di 143 posti circa il 42%.

“Manca anche l’intrattenimento”

“I passeggeri devono inoltre tenere presente che l’Airbus A321XLR di IndiGo non è dotato di un sistema di intrattenimento a bordo che, su un volo di questa durata, rappresenta un fattore determinante per molti viaggiatori”, spiegano gli esperti di Theaviationhub. In modo molto educato, per “fattore determinante” si sottintende un’ulteriore criticità con quale si deve convivere per 10 ore.

I perché di questa scelta

Innanzitutto, IndiGo ha operato questa scelta anche le pressioni sui costi che rappresentano una caratteristica del contesto operativo. Le tensioni geopolitiche hanno portato a chiusure dello spazio aereo che hanno spostato le rotte India-Europa verso destinazioni più remote , facendo lievitare i costi del carburante su queste tratte. Progettato specificamente per mercati a lungo raggio meno trafficati, dove frequenza ed economia hanno la precedenza sulla pura capacità, l’A321XLR è chiaramente considerato da IndiGo lo strumento ideale per il mercato Mumbai-Amsterdam.

Secondo Aerospace Global News, l’aeroporto di Amsterdam Schiphol è fortemente limitato in termini di slot disponibili, il che rende la necessità di mantenere una frequenza giornaliera con un aeromobile di dimensioni ridotte una strategia ragionevole per conservare una posizione sul mercato in attesa della sua flotta di aerei a fusoliera larga.