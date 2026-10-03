Drone viola lo spazio aereo lituano, allerta alla popolazione. Dopo un’ora allarme rientrato

Un drone in arrivo dalla Bielorussa ha violato lo spazio aereo lituano. Ma dopo poco meno di un’ora è rientrato l’allarme. In conseguenza dell’ingresso del drone, intorno alle 9.40 lituane (le 8.40 in Italia) le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare i rifugi aerei più vicini verso cui dirigersi in caso di bisogno. Anche l’aeroporto di Vilnius aveva interrotto temporaneamente le sue operazioni, mentre gli aerei della Nato si erano levati in volo per pattugliare cieli del Paese.
Le autorità avevano dichiarato, anche sul sito di Lrt, il servizio pubblico radio tv lituano: “Le Forze armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea. Cercate un luogo sicuro. Se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il112. Attendete il cessato allarme”.