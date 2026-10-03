Drone viola lo spazio aereo lituano, allerta alla popolazione. Dopo un’ora allarme rientrato

Decollo caccia intercettore Eurofighter Typhoon del 4° Stormo ''Amedeo d'Aosta'', Grosseto 23 maggio 2019. I caccia intercettori Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare Italiana oltre ad essere impegnati a difesa dello spazio aereo nazionale sono presenti con compiti di difesa aerea in tutte le missioni NATO di Air Policing a salvaguardia dei cieli di Slovenia, Albania, paesi Baltici, Islanda, Romania. Dal 26 marzo 2019, configurati con un pod fotografico, partecipano alloperazione internazionale anti ISIS "Inherent Resolve" in Kuwait per volare nelle zone desertiche dellIraq, dove si annidano le ultime sacche di resistenza del califfato, con compiti di ISR - Intelligence, Sorveglianza, Ricognizione. Lattivit� di ISR consiste nel fotografare punti di interesse segnalati dallintelligence utilizzando sensori elettro-ottici o ad infrarosso, le immagini così acquisite contribuiscono di avere informazioni utili alle decisioni da prendere in funzione dello scenario e dei risultati che si vorranno ottenere. La capacit� operativa ISR, rientrando nel concetto di� dual-use delle risorse militari, può essere espressa anche nel territorio nazionale su richiesta delle Forze di Pubblica Sicurezza.I caccia Eurofighter Typhoon decollano 365 giorni allanno senza soluzione di continuit� giorno e notte dalle basi del 4° Stormo di Grosseto, del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 37° Stormo di Trapani-Birgi. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Un drone in arrivo dalla Bielorussa ha violato lo spazio aereo lituano. Ma dopo poco meno di un’ora è rientrato l’allarme. In conseguenza dell’ingresso del drone, intorno alle 9.40 lituane (le 8.40 in Italia) le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare i rifugi aerei più vicini verso cui dirigersi in caso di bisogno. Anche l’aeroporto di Vilnius aveva interrotto temporaneamente le sue operazioni, mentre gli aerei della Nato si erano levati in volo per pattugliare cieli del Paese.

Le autorità avevano dichiarato, anche sul sito di Lrt, il servizio pubblico radio tv lituano: “Le Forze armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea. Cercate un luogo sicuro. Se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il112. Attendete il cessato allarme”.