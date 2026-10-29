Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: “Tre morti e 12 feriti”. Meloni: “Profondo dolore, vicinanza alle famiglie in queste ore di angoscia”

La Forza militare dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina (Eufor) ha reso noto che oggi durante un’operazione di routine nella città di Gorica, nella zona di Brčko, al confine con la Serbia, si è verificato un incidente in cui è precipitato un velivolo della missione militare internazionale, ma non è chiaro se le tre persone a bordo siano morte e di che nazionalità siano.

Elicottero militare italiano

Si tratterebbe di un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione EUFOR (la Forza militare dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina) Althea, precipitato per cause ancora in corso di accertamento.

In base alle notizie emerse finora, ci sarebbero 3 morti e 11 feriti. “Eufor sta conducendo un’indagine completa e approfondita sull’accaduto e fornirà ulteriori informazioni non appena i fatti saranno accertati e quando opportuno”, si legge nella dichiarazione della missione Ue, di cui fa parte anche un contingente italiano.

IL VIDEO DELLO SCHIANTO

Eufor ha invitato i cittadini a non diffondere informazioni non verificate e disinformazione e a informarsi sull’incidente esclusivamente attraverso i canali ufficiali. La notizia è stata confermata all’ANSA di Sarajevo dal sindaco di Brčko, Siniša Milić.

Elicottero militare italiano

“Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta”, ha aggiunto Milić. Ulteriori dettagli sull’identità delle persone a bordo dell’aereo, così come sulle cause dell’incidente, saranno resi noti dopo che le autorità avranno completato le verifiche necessarie e pubblicato i risultati dell’inchiesta.

Nessun militare della Brigata Sassari sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente che ha visto precipitare un elicottero italiano, un CH 47, nella città di Gorica, nella zona di Brčko. Lo apprende l’ANSA. In Bosnia-Erzegovina è attualmente impiegato un contingente di circa 150 militari, costituito su base 151/o Reggimento Fanteria “Sassari”, nell’ambito della missione Eufor Althea. I “sassarini” sono partiti a giugno e concluderanno la missione con il rientro in Sardegna previsto per il mese di gennaio ’27.

“La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano”. È quanto scrive la premier Giorgia Meloni sui social.