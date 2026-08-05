Paura a Londra, accoltellate 4 persone nel cuore della città: fermata una donna

È di 4 uomini feriti il bilancio aggiornato di un accoltellamento avvenuto oggi nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Lo precisa Scotland Yard, aggiungendo che la sospetta assalitrice è una donna di 47 anni, arrestata nell’immediatezza dei fatti con le accuse di aggressione e possesso di un’arma offensiva.

Secondo le notizie delle forze dell’ordine è accaduto tutto lungo Endell Street intorno alle 12.30 ora locale. I feriti sono tutti di sesso maschili, hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono stati soccorsi sul posto, secondo Sky News Uk. Si trovano al momento in ospedale.

Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa. Le autorità ipotizzano un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. A riportarlo fonti ufficiose della stazione di Camden di Scotland Yard. Secondo le stesse fonti gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici.

I feriti sono stati portati intanto in ospedale mentre la strada teatro dell’attacco. Endell Street, resta cordonata.