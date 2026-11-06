Francia, autobus con studenti a bordo esce di strada e si schianta contro un albero. “Morti e feriti”

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la Francia nella prima mattinata di oggi, venerdì 6 novembre 2026. Intorno alle ore 7.00, un autobus della linea di trasporto interurbana su cui viaggiavano numerosi studenti e pendolari è improvvisamente uscito di carreggiata mentre percorreva la strada dipartimentale D22, nel territorio del comune di Lent, a sud di Bourg-en-Bresse.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal sindaco della cittadina, Yves Cristin, il mezzo pesante ha perso aderenza finendo in un fosso laterale e terminando la sua corsa con un violento impatto contro un albero. Il bilancio provvisorio diramato dalla prefettura dell’Ain e dalla procura di Bourg-en-Bresse è drammatico: 2 morti e 16 feriti, di cui tre in condizioni gravissime, classificati in stato di “urgenza assoluta” dai soccorritori. Le vittime accertate sono un minorenne e un giovane maggiorenne. Altri 13 passeggeri hanno riportato lesioni più lievi.

Il dispiegamento dei soccorsi e la gestione della crisi

A bordo del mezzo viaggiavano in totale 43 persone, tra cui 15 minori che si stavano recando presso le scuole medie e superiori della zona. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e con un gran dispiegamento di forze: sul posto sono intervenuti decine di vigili del fuoco, agenti della Gendarmeria nazionale e il personale medico d’emergenza, coadiuvato dal supporto fornito dall’invio di due mezzi dell’elisoccorso per il trasporto rapido dei feriti più critici verso le strutture ospedaliere della regione.

Il prefetto dell’Ain, Louis-Xavier Thirode, ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Dipartimentale (COD) al fine di centralizzare e ottimizzare gli sforzi di tutte le forze dell’ordine e dei soccorritori. Parallelamente, le autorità municipali hanno predisposto il piano comunale di salvataggio, allestendo la sala consiliare di Lent come punto di accoglienza, supporto psicologico e ricongiungimento per i passeggeri rimasti illesi o feriti in modo lieve e per le loro famiglie.

L’inchiesta per omicidio stradale

Mentre le squadre d’emergenza operano sul luogo dell’impatto, la magistratura ha già avviato le procedure per determinare l’esatta dinamica del sinistro e l’esistenza di eventuali responsabilità. La procura di Bourg-en-Bresse ha confermato l’apertura formale di un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale. Al momento, gli inquirenti non hanno potuto ancora raccogliere elementi determinanti circa la traiettoria del mezzo o su eventuali guasti tecnici: lo stesso conducente dell’autobus è rimasto ferito nel violento impatto e, essendo attualmente ospedalizzato, non si trova ancora nelle condizioni mediche idonee per essere sottoposto a interrogatorio. Le autorità mantengono il massimo riserbo e invitano la cittadinanza a non transitare nei pressi della D22 per facilitare il passaggio dei mezzi di emergenza.

Il cordoglio delle istituzioni

La gravità dell’incidente ha richiamato l’attenzione immediata del governo di Parigi. Il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, ha espresso la propria vicinanza alle persone coinvolte tramite un messaggio sul social network X, annunciando l’intenzione di recarsi personalmente sul luogo del disastro nelle prossime ore e seguire l’evoluzione della situazione.

Forti parole di commozione sono giunte anche dal ministro dell’Istruzione Nazionale, Édouard Geffray: “È sempre una prova terribilmente dura quando i nostri studenti, i nostri figli, restano vittime di un incidente di tale portata”, ha dichiarato il titolare del dicastero, porgendo il profondo cordoglio del governo e dell’intera comunità scolastica francese alle famiglie colpite dal tremendo lutto.