Germania, la metà degli indagati per stupro di gruppo è straniero. 8 vittime su dieci sono tedesche

La Germania ha un problema enorme con l’immigrazione, nato dalla gestione avuta fino a pochi anni fa, che ora sta mettendo a dura prova il sistema sociale del Paese, fortemente degradato. I dati ufficiali del governo tedesco, emersi da un'analisi speciale della statistica anticrimine della polizia (PKS) su interrogazione parlamentare del partito di destra AfD, fotografano una realtà drammatica. Nel corso del 2025, il Paese ha registrato ben 751 casi di stupro di gruppo, un fenomeno criminale che, sebbene in lieve calo rispetto ai 788 casi del 2024 e ai 789 del 2022, si mantiene su livelli di allarme sociale impressionanti, con un totale di 772 vittime, di cui 693 donne. La geografia del fenomeno vede la Renania Settentrionale-Vestfalia in cima alla triste classifica regionale con 161 casi, seguita da Berlino con 118, poi Bassa Sassonia con 113 e infine Baviera con 91.

Va sottolineato che si parla solamente di stupro di gruppo e non di stupro, e questo deve dare la misura del fenomeno tedesco in tal senso. Ma non è questo il dato che deve far riflettere, perché secondo il rapporto, il 53% dei 574 indagati totali non possiede la cittadinanza tedesca. Scorrendo la i dati delle nazionalità degli indagati, dopo i 509 cittadini tedeschi, di cui comunque non viene specificato l'eventuale background migratorio, spiccano i cittadini provenienti da contesti extra Ue: la Siria è in cima alla lista con 110 indagati, seguita dall'Afghanistan con 64, dall'Iraq con 46 e dalla Turchia con 44. Questa sproporzione numerica rispetto alla quota di popolazione residente riaccende inevitabilmente il dibattito sul fallimento dei modelli di integrazione e sui rischi connessi a flussi migratori incontrollati.

Ma non è tutto, perché c’è anche un altro dato che emerge da questo rapporto, che fotografa in maniera ancora più cristallina il deterioramento della sicurezza nell’Europa Occidentale: le vittime, per l'80% dei casi, sono cittadine tedesche, bersaglio principale di queste violenze coordinate.

Tutto questo non merita una riflessione a livello europeo? Non meriterebbe un approfondimento sul pericolo evidente che corrono le donne europee nelle città che, solo fino a pochi anni fa, consideravano sicure? A completare un quadro già critico interviene un ulteriore dato strutturale: nel 72% dei casi risolti, gli indagati erano soggetti già noti alle forze dell'ordine. Questa percentuale evidenzia una grave falla nei meccanismi di prevenzione e di deterrenza, segnalando la presenza di una criminalità recidiva che si muove indisturbata sul territorio.