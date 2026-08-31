Grand Canyon colpito da un’inondazione improvvisa: un morto e 15 dispersi, cosa è successo

C’è una vittima con almeno 15 persone, fino a questo momento, che risultano disperse o irreperibili dopo che un’alluvione lampo ha travolto una zona remota del Grand Canyon, in Arizona, compreso uno storico rifugio vicino al fondo del Canyon come hanno dichiarato nelle scorse ore i funzionari del parco.

L’area alluvionata

Il National Park Service è alla ricerca di chiunque possa aver fatto escursioni a piedi o con lo zaino in spalla lungo il Bright Angel Creek così come sui campeggiatori che hanno in programma di soggiornare al Phantom Ranch o al Bright Angel Campground. La persona deceduta, invece, è un uomo di 46 anni che domenica sera è stato ritrovato nell’area di Crystal Rapids, lungo il Colorado.

Quanta pioggia è caduta

Secondo Darren McCollum, meteorologo del Servizio meteorologico nazionale statunitense, su un ripido pendio roccioso sono caduti circa da 1 a 2,5 cm di pioggia in circa 20 minuti. L’esperto ha spiegato che la pioggia caduta solo poche ore prima ha fatto sì che “quando è arrivata la tempesta principale, una pioggia torrenziale si è abbattuta su tutto ciò che era già inzuppato, causando tutti i problemi che stiamo riscontrando”.

I danni alle infrastrutture

Imponenti massi sono stati trascinati nel fiume, danneggiando l’unica conduttura idrica che riforniva turisti e residenti. Nella mattinata di domenica, 62 persone sono state evacuate da Phantom Ranch e dalla parte inferiore del sentiero North Kaibab, previste ulteriori evacuazioni da Phantom Ranch e dal campeggio Cottonwood.

Gli amministratori del Parco hanno aggiunto che le passerelle pedonali lungo il Bright Angel Creek sono state distrutte, “impedendo agli escursionisti di attraversare il torrente”, e che alcuni guadi del fiume Colorado sono stati chiusi in attesa della valutazione dei danni.

“L’alluvione lampo ha causato danni significativi alle infrastrutture in tutto il Bright Angel Canyon”, ha dichiarato il National Park Service in un comunicato. “Il personale del Parco Nazionale del Grand Canyon continua a valutare i danni a sentieri, ponti, servizi, strutture e altre infrastrutture”. Per sicurezza, anche la navigazione sul fiume Colorado è stata interrotta a causa del rischio di detriti galleggianti.