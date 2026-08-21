Harry e Meghan tornano a casa (ma la sicurezza sarà affar loro)

Il figliol prodigo torna a casa con moglie e pargoli. Dopo un’assenza di sei anni, il Principe Harry spiazza tutti e decide di far ritorno in patria con l’intera famiglia. Secondo quanto hanno raccontato i media i figli, Archie e Lilibet, rispettivamente di sette e cinque anni, sono già iscritti in una scuola inglese che dovrebbero iniziare a frequentare da metà settembre.

A quanto sembra nessuno era stato avvertito della decisione, lo stesso re Carlo ha appreso la notizia del trasferimento dal figlio soltanto domenica scorsa. Non è chiaro neppure perché i Sussex abbiano deciso proprio adesso di ritrasferirsi in Inghilterra, anche se non era un segreto la nostalgia di Harry per il suo Paese d’origine e il suo desiderio di riconciliarsi con la famiglia. In luglio, quando il secondogenito di Diana e Carlo era venuto nel Regno Unito per promuovere gli Invictus Games, Meghan e i bambini l’avevano raggiunto e avevano incontrato privatamente il re e la regina nella loro dimora di Highgrove. In quattro anni era stata la prima volta che la coppia reale incontrava i nipoti di persona. Il fatto che i bimbi siano stati iscritti a scuola, secondo il corrispondente reale della BBC Robert Hardman, è un dettaglio significativo, «un segnale che verranno cresciuti come cittadini inglesi piuttosto che americani».

Il ritorno a casa della coppia non cambia però il loro status: Harry e Meghan rimarranno privati cittadini e non sembrano voler ritornare ad avere incarichi di rappresentanza della Famiglia Reale. Non risiederanno neppure a Londra, anche se ancora non è nota la località scelta per la loro nuova residenza. La questione delle misure di sicurezza nei confronti della famiglia del Principe rimane un punto critico. Harry aveva perso, proprio lo scorso anno, una causa relativa a come lui e la sua famiglia avessero diritto ad essere protetti dal governo, quando facevano ritorno nel Regno Unito. Ieri, il Primo Ministro Andy Burnham ha liquidato la questione, spiegando che il loro trasferimento «è una faccenda privata», mentre l’Home Office ha sottolineato che le decisioni in materia vengono prese da una commissione apposita indipendente. Il trasferimento avrà infine un pesante contraccolpo sulla già sfilacciata relazione di Harry con il fratello William che, sempre secondo i tabloid britannici, sembra aver reagito male alla notizia. Se infatti tra padre e figlio c’è stato un lieve riavvicinamento, la frattura tra i due fratelli è rimasta profonda. I due non si parlano dalla pubblicazione del libro di memorie di Harry e dalle interviste concesse da quest’ultimo ai media in cui accusava la sua famiglia di non aver mai sostenuto la moglie Meghan. Sicuramente il ritorno sulla scena di Harry e Meghan rischia di far ombra a Williams e Kate, dividendo l’opinione pubblica e creando nuove gelosie e antagonismi. Una riappacificazione appare ancora lontana.