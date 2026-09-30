Quando il terrore corre in volo: dai dirottamenti alle bombe, quali sono stati i casi più eclatanti

La prima volta che è stato accertato un caso di sabotaggio con una bomba a bordo di un aereo passeggeri risale all’ottobre del 1933 quando le 7 persone presenti a bordo sono morte sul volo United Airlines 247. Dobbiamo poi arrivare agli Anni Settanta quando esplode un ordigno in volo su un aereo svizzero della Convair con una tecnica nuova, il timer barometrico: si tratta di un dispositivo di detonazione che usa la pressione dell’aria e fa esplodere una bomba quando l’aereo si trova ad una certa altitudine.

il 26 gennaio 1972, un aereo JAT Airways 367 esplode in volo mentre sta volando sopra la ex Cecoslovacchia. L’incidente si ricorda ancora oggi perché è riuscita a sopravvivere a un volo di 10mila metri senza paracadute l’assistente di volo Vesna Vulović. Nel 1985, il 23 giugno, il volo Air India 182 (un Boeing 747) è esploso mentre sorvolava l’Atlantico per una bomba nascosta in una valigia da estremisti Sikh. Gravissimo il bilancio delle vittime: 329, il più grande attentato dinamitardo della storia dell’aviazione civile.

Il periodo dei dirottamenti

Successivamente arrivano i dirottamenti: tra i più eclatanti ricordiamo i numerosi aerei costretti ad atterrare in Giordania, nella località di Zarqa, con i piani malvagi ideati da Wadie Haddad, attivista e guerrigliero palestinese. Parallelamente, lo stesso fenomeno viene “ripreso” anche a Ovest, nell’area caraibica, con i pirati che non assaltavano soltanto le navi ma anche i voli aerei costringendo i piloti ai dirottamenti.

Nel 1976, a giugno, il volo Air France 139 venne dirottato da terroristi palestinesi e tedeschi, nella località di Entebbe, in Uganda.

Il giorno che cambiò la Storia

Gli assalti ai voli aerei, oltre a quelli descritti, sono stati tanti altri ma c’è un giorno che cambierà per sempre la storia della sicurezza aerea globale: la tragedia dell’11 settembre 2001 rimarrà per sempre impressa in ognuno di noi con due aerei che si sono andati a schiantare sulle Torri Gemelle di New York oltre all’impatto di un aereo dell’American Airlines andato a finire sul Pentagono e un volo della United Airlines precipitato in un campo in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri che hanno provato, a tutti i costi, a evitare il dirottamento dei terroristi.