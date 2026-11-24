Huawei è stata condannata per furto di segreti commerciali da una giuria federale a Brooklyn. E’ invece caduta l’accusa di cospirazione per corruzione. Il colosso tecnologico cinese è stato ritenuto colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e di frode bancaria, reati commessi nel corso della sua ascesa a uno dei maggiori fornitori mondiali di apparecchiature per reti di telecomunicazione wireless. Lo riportano i media americani.

I giurati hanno tuttavia assolto l’azienda dall’accusa più grave: quella di aver partecipato a un’associazione a delinquere finalizzata al furto di proprietà intellettuale ai danni di società Usa. Il verdetto giunge al termine di un lungo processo, nel corso del quale l’accusa ha sostenuto che Huawei abbia ripetutamente sottratto segreti tecnologici a concorrenti e partner, sia negli Stati Uniti che altrove. Il colosso cinese era inoltre accusato di aver intrattenuto rapporti commerciali con Paesi soggetti a sanzioni americane, tra cui Iran e Corea del Nord, e di aver rilasciato dichiarazioni false a funzionari governativi e istituti bancari americani, nel tentativo di occultare le proprie condotte illecite.