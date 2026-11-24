Walter Morale, primario a Modica e vicepresidente di Ripartiamo APS, era diretto a Delhi per portare medicinali e visitare gratuitamente i bambini degli orfanotrofi. Si è imbarcato sui voli Emirates da Roma e da Dubai con il visto scaduto. A Delhi, racconta, gli hanno trattenuto il passaporto e lo hanno scortato fin dentro l’aereo del ritorno.

«Mi hanno trattato da clandestino». Così Walter Morale racconta quello che è successo all’aeroporto di Delhi. Il medico era partito da Roma per una missione umanitaria in India. Secondo il suo racconto, all’arrivo gli hanno trattenuto il passaporto e la polizia indiana lo ha scortato fin dentro l’aereo per Dubai. Da lì è stato rimandato a Roma.

Walter Morale

Morale dirige l’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, nell’ASP di Ragusa. È vicepresidente di Ripartiamo APS, associazione di promozione sociale che opera in 45 Paesi e organizza missioni sanitarie. Ha già partecipato a missioni in Tanzania e in Perù. Quando parte, porta con sé valigie di medicinali da distribuire gratuitamente ai bambini che visita. Ripartiamo APS aveva già organizzato iniziative in India e Morale c’era stato più volte. Il visto che aveva già ottenuto per l’India, stavolta, era scaduto.

Walter Morale

Morale non se n’era accorto. Doveva controllarlo prima di partire. Ma Emirates lo ha imbarcato a Roma, con Delhi come destinazione finale, e poi a Dubai sul volo per l’India. La scadenza del visto è emersa solo dopo due voli, alla frontiera indiana. L’India poteva negargli l’ingresso. Resta da chiarire quali verifiche abbia fatto Emirates ai due imbarchi e perché il rientro sia avvenuto sotto scorta.

La vicenda riguarda anche il nostro dibattito sulle frontiere. Quella parte della sinistra che vede nella fermezza un’offesa all’umanità trascura il costo delle decisioni prese tardi. Chi ha diritto alla protezione deve ricevere una risposta in tempi ragionevoli. I provvedimenti di rimpatrio, quando sono eseguibili, vanno attuati nel rispetto delle garanzie di legge. E chiunque sia fermato a una frontiera merita di sapere che cosa gli sta accadendo e perché.

Walter Morale

A Roma sarebbe bastato leggere una data. A Dubai c’era ancora il tempo di fermarlo. A Delhi, racconta Morale, per farlo ripartire è arrivata la polizia. Negli orfanotrofi, intanto, le visite restano da fare.