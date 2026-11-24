L’Europa ha radici Cristiane, ma da anni i cristiani vivono la propria fede in un costante stato di pressione a causa dell’ascesa della presenza dell’islamismo, che si sta radicando in tanti Paesi e che mette in pericolo le altre confessioni. L’obiettivo dell’islam politico è conquistare i territori cristiani, un obiettivo ampiamente dichiarato: nel corso del 2025 in Europa sono stati registrati 2.465 crimini d’odio anticristiani, un dato che segna un incremento dell’11,5% rispetto ai 2.211 episodi rilevati nel 2024.

Sono dati che emergono dal rapporto 2026 di Oidac Europe (l’Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa), elaborato incrociando i dati governativi nazionali con le rilevazioni dell’Osce/Odihr. Il totale complessivo tiene conto del valore più alto disponibile per ciascun Paese, evitando sovrapposizioni tra fonti istituzionali e segnalazioni della società civile (che da sole ammontano a 528 casi documentati direttamente dall’Osservatorio). E sebbene la maggioranza degli episodi continui a riguardare il danneggiamento di edifici sacri, atti vandalici, incendi dolosi e profanazioni, che non vanno comunque sottovalutati, a preoccupare maggiormente è l’impennata della violenza diretta contro le persone. Nel 2025 si contano almeno 395 attacchi fisici, minacce e molestie ai danni di singoli fedeli o membri del clero, con un aumento del 44% rispetto ai 274 casi dell’anno precedente.

Secondo i dati forniti dalle autorità nazionali, i Paesi con il maggior numero di episodi registrati sono la Francia con 843 casi, seguita da Inghilterra e Galles con 624, dalla Germania con 337 e dall’Austria con 134. Oltralpe si segnala un vero e proprio allarme sicurezza, con un aumento del 70% dei reati contro le persone e una quattro volte più delle aggressioni fisiche ai danni del clero, mentre nel Regno Unito i crimini d’odio anticristiani sono cresciuti del 24% su base annua.

In questo quadro si inserisce l’aggressione di Lione al cristiano assiro Ashur Sarnaya, che aveva trovato rifugio in Europa dopo essere fuggito dalle persecuzioni islamiste in Iraq, ma è stato accoltellato a morte mentre trasmetteva in diretta sui social messaggi di fede. In Polonia un sacerdote cattolico è stato legato e ucciso all’interno della propria canonica. E poi c’è il tentato omicidio in Germania e un accoltellamento in Spagna, che ha provocato tre feriti e la morte di un testimone di Geova mentre si trovava in stato di detenzione in Russia. Ma c’è una ulteriore considerazione da fare, perché è molto probabile che i dati siano sottostimati, perché spesso questi episodi vengono rilevati in maniera diversa: molti attacchi contro le chiese vengono classificati genericamente come reati politicamente motivati, finendo per non rientrare nelle statistiche specifiche sull’odio religioso.

Sul fronte lavorativo, poi, si moltiplicano le controversie legali, come nel Regno Unito dove diverse insegnanti hanno perso l’impiego per aver espresso convinzioni cristiane a favore della vita rispondendo alle domande degli studenti. Parallelamente, proseguono i procedimenti penali per espressioni religiose pacifiche nei pressi delle cliniche per l’aborto, che colpiscono anche la semplice preghiera silenziosa o le conversazioni volontarie; in Irlanda del Nord le linee guida della polizia sono arrivate a indicare che persino portare con sé una Bibbia o pregare su richiesta di un passante all’interno delle zone cuscinetto può configurare un reato.