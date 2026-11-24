Un nuovo capitolo giudiziario per Nicolas Sarkozy, questa volta sul banco degli imputati insieme alla moglie Carla Bruni. L’ex presidente della Repubblica francese e l’ex première dame saranno processati nel 2027 nell’ambito dell’inchiesta sulla sospetta ritrattazione dietro compenso di Ziad Takieddine, il controverso intermediario franco-libanese che per anni aveva accusato Sarkozy di aver beneficiato dei finanziamenti del regime di Muammar Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007.

Secondo il calendario provvisorio, il processo si svolgerà davanti al tribunale penale di Parigi dal 3 novembre al 2 dicembre 2027. L’ex capo di Stato comparirà davanti ai giudici alla fine del 2027 con l’accusa di “partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata alla frode organizzata” e “ricettazione di beni rubati in relazione all’intimidazione di testimoni”.

Sauver Sarko: così alcuni dei protagonisti avevano ribattezzato la presunta operazione destinata a scagionare l’ex inquilino dell’Eliseo. Al centro della vicenda c’è la spettacolare marcia indietro di Takieddine, uno dei principali accusatori dell’ex presidente nell’affaire libico.

Nel 2016, in un’intervista a Mediapart, l’intermediario aveva sostenuto di aver trasportato personalmente cinque milioni di euro in contanti da Tripoli a Parigi, tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, destinati a Sarkozy e al suo entourage. Accuse sempre categoricamente respinte dall’ex presidente.

L’11 novembre 2020, tuttavia, dal suo rifugio di Beirut, Takieddine aveva improvvisamente cambiato versione. In due interviste aveva negato che Sarkozy avesse ricevuto denaro da Gheddafi per la sua campagna elettorale. Appena due mesi dopo, interrogato dai magistrati francesi in Libano, l’intermediario era però tornato ad accusare Sarkozy, sostenendo che le sue dichiarazioni fossero state distorte dalla stampa. Takieddine è morto in Libano nel settembre del 2025.

A occupare una posizione centrale nell’inchiesta è Michèle Marchand, meglio conosciuta come Mimi, soprannominata dalla stampa francese la “papessa dei paparazzi”. Figura influente nel mondo della stampa rosa e della comunicazione delle celebrità, Marchand è sospettata di essere stata la principale organizzatrice della manovra. Dovrà rispondere delle accuse di “adescamento”, “cospirazione finalizzata alla frode nell’ambito di un’organizzazione criminale” e “cospirazione finalizzata alla corruzione di personale giudiziario straniero”.

La Corte d’Appello, intanto, si appresta a emettere lunedì prossimo la sentenza contro dieci imputati, tra cui Sarkozy, nel caso relativo alle accuse di finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. L’ex leader è stato condannato in primo grado, nel settembre 2025, a cinque anni di carcere per questo “patto” con la Libia. L’anno scorso ha trascorso 20 giorni nel carcere di Santé, diventando il primo ex presidente francese a essere incarcerato. A maggio, la procura aveva richiesto una condanna a sette anni di reclusione.