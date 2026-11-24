Persino Babbo Natale deve fare i conti con la decostruzione. Per il terzo anno consecutivo torna nel cuore di Nantes la “Petite Maman Noël”, la versione femminista del simbolo natalizio immaginata dall’artista Virginie Barré nell’ambito del “Voyage en hiver”, il percorso con cui la città francese ha deciso di reinterpretare le feste affidandosi all’arte contemporanea.

Altro che vestito rosso, slitta e barba bianca. La Mamma Natale di Nantes se ne sta su un’altalena, capelli sciolti e comodo abbigliamento da casa. E sul significato dell’opera non c’è nemmeno bisogno di azzardare interpretazioni maliziose. Il sito ufficiale del Voyage à Nantes spiega che la scultura “afferma con umorismo e leggerezza uno sguardo femminista”.

Ancora più esplicita è la stessa Barré. “Si è forse liberata dalla sua cucina per apparirci divertita e libera?”, scrive l’artista. La Petite Maman Noël sarebbe “probabilmente stanca di fare la comparsa” e servirebbe a mostrare alle donne e alle ragazze che è possibile “prendere il proprio posto”. Per la Barré il punto è anche mettere in discussione modelli ormai troppo consueti: “La figura maschile è permanente e dominante nelle nostre società”, ha spiegato parlando della sua creazione.

Insomma, anche la magia del Natale diventa occasione per una riflessione sui ruoli di genere. CNEWS ha acceso la polemica parlando apertamente di “Natale woke” e mostrando le altre installazioni del percorso: al posto dell’immaginario classico compaiono opere luminose, cervi, sirene e persino un muflone. Il progetto del resto non nasconde l’intenzione di rileggere le feste attraverso temi contemporanei e “questioni sociali fondamentali”.

Fortunatamente Nantes continua ad avere anche un vero “marché de Noël”, con tanto di Babbo Natale, elfi, albero luminoso, canti natalizi e cassetta per le letterine. Il Père Noël, dunque, non è stato sfrattato dalla città. Almeno per il momento. Ma il punto resta un altro. Accanto al Natale tradizionale, l’amministrazione propone ormai stabilmente una sua versione culturalmente corretta, nella quale persino la moglie di Babbo Natale deve emanciparsi dalla cucina e ribellarsi al ruolo di “comparsa”. Il presepe può aspettare: prima vengono i rapporti di potere. E anche sotto l’albero, evidentemente, c’è sempre qualcosa da decostruire.