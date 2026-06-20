Iran, la cantante Parastoo Ahmadi e un gruppo di sette artisti condannati a 74 frustate

Un tribunale iraniano ha condannato la cantante Parastoo Ahmadi e un gruppo di sette artisti a 74 frustate ciascuno per aver trasmesso in diretta streaming un'esibizione su YouTube, risalente al 2024, secondo quanto riportato da alcuni media locali. L'accusa contro di loro è di aver leso il pudore pubblico producendo e pubblicando "contenuti volgari e immorali su internet." In un Paese dove alle donne è vietato cantare in pubblico e obbligatorio vestirsi in modo modesto e indossare il velo, nel video Ahmadi sfoggiava un lungo abito con spalline sottili e un rossetto rosso scuro.

Tra i testi cantati da Ahmadi c'erano riferimenti ai giovani iraniani arrestati per aver protestato contro le autorità. Secondo un post su Telegram dell'agenzia Emtedad, Ahmadi e gli altri partecipanti sono stati condannati dal Tribunale penale provinciale di Qom "a 74 frustate, due anni di divieto di lasciare il Paese e due anni di divieto di svolgere attività artistiche". Ahmadi, la videomaker Tahmineh Monzavi, i musicisti e altri coinvolti nella produzione erano stati arrestati per la prima volta nel dicembre 2024, pochi giorni dopo il concerto.

All'epoca, i media locali avevano affermato che erano stati rilasciati su cauzione, mentre il sito di notizie online della magistratura, Mizan Online, aveva riportato la notizia dell'apertura di un procedimento per aver eseguito "musica senza rispettare le norme legali e religiose".