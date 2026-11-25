Criticare il woke può diventare materia da tribunale. Succede in Colombia, dove la giustizia ha ordinato al presidente Abelardo de la Espriella di correggere le proprie dichiarazioni contro la cultura progressista e, soprattutto, di smettere di presentarla come una minaccia per il Paese.

Il caso nasce da un discorso pronunciato il 15 ottobre, quando il capo dello Stato aveva definito la cultura woke “uno dei grandi cancri che minacciano l’unità nazionale”. Parole troppo forti per i giudici, intervenuti dopo il ricorso presentato da un ex membro del governo del precedente presidente di sinistra Gustavo Petro.

La decisione impone al conservatore de la Espriella di pubblicare entro cinque giorni una rettifica con una diffusione equivalente a quella ottenuta dalle sue dichiarazioni e di rimuovere il video del discorso sia dagli account personali sia da quelli istituzionali sui social network.

Secondo il tribunale, il presidente avrebbe oltrepassato i limiti della libertà di espressione contribuendo a creare un clima contrario al pluralismo tutelato dalla Costituzione. I funzionari pubblici, sottolinea la sentenza, “sono soggetti a restrizioni più rigorose in materia di libertà di espressione nell’esercizio delle loro funzioni”.

Ed è proprio qui che il caso assume contorni singolari. In nome del pluralismo, infatti, un tribunale stabilisce non soltanto che cosa un presidente debba rettificare, ma anche quale fenomeno politico e culturale non possa più definire una minaccia.

De la Espriella, alleato del presidente americano Donald Trump, è da tempo al centro delle polemiche per le sue posizioni sull’aborto e su altri diritti protetti dalla Costituzione. Alla fine di ottobre la giustizia aveva già imposto al suo governo di ripristinare in uno dei principali musei colombiani alcune opere dedicate alla diversità sessuale, al femminismo e ai processi di pace, precedentemente rimosse.

Ora arriva il nuovo capitolo. Il presidente potrà continuare a non apprezzare il woke. Ma, almeno secondo la giustizia colombiana, dovrà stare molto più attento a come lo dice.