Il 17 novembre il presidente delle Canarie era già a Madrid a spiegare che all’ospedale di El Hierro servivano rinforzi. Otto giorni e quasi tremila sbarchi nelle ultime quarantotto ore dopo, il governo di Pedro Sanchez si decide a mandare i militari. Fonti governative hanno confermato a La Vanguardia che sull’isola sarà dispiegata l’Unità militare per le emergenze (Ume) per garantire l’assistenza sanitaria. Nel frattempo le Canarie hanno dovuto allestire un ospedale da campo con mezzi propri.

Bastava dare un’occhiata ai posti letto per capire quanto margine avesse l’isola. L’unico ospedale di El Hierro, il Nuestra Señora de los Reyes, ne ha una ventina per circa 12 mila residenti. Solo ieri sono sbarcate almeno 2.100 persone. Oggi alle 15 il governo regionale ha dichiarato l’emergenza di livello due e il presidente Fernando Clavijo ha chiesto formalmente l’intervento dell’Ume, con un ospedale da campo e il personale necessario a farlo funzionare. La stessa “mancanza di previsione” che Clavijo aveva contestato al governo già la settimana scorsa si misura adesso in corsia.

E dire che Sanchez aveva ancora sotto gli occhi il disastro di Ceuta. Il 30 e 31 luglio oltre 70 mila persone avevano attraversato il confine con il Marocco. A metà settembre era lo stesso governo spagnolo a stimare che tra i 700 e i mille minori fossero ancora per strada, senza tutela.

Alle Canarie anche stavolta i numeri erano sul tavolo della Moncloa. Il 16 novembre, quando nell’arcipelago erano già arrivati quasi 11.700 migranti dall’inizio del mese, Clavijo aveva scritto direttamente a Sanchez per sollecitare l’attivazione degli aiuti europei. Quando da Madrid è arrivata la conferma dell’invio dei militari, il conto era salito a 15.560 persone su 151 imbarcazioni. Di queste, 128 avevano raggiunto proprio El Hierro. Dopo la catastrofe di Ceuta, Sanchez aveva perfino il vantaggio di essere stato avvertito per iscritto. È riuscito lo stesso ad arrivare tardi.